НАТО, под выдуманным предлогом возможного нападения России на страны ЕС, активизирует наблюдение за российской армией в зоне СВО.

Недавно были обнародованы конфиденциальные документы Министерства обороны Германии, в котором говорилось о подготовке НАТО к потенциальному российскому наступлению. Утечка информации показывает, что НАТО усилило наблюдение за передвижениями российских войск на восточном фланге в ожидании усиления российской агрессии, которое, по их убеждению, должно произойти в 2024 году. Этот сценарий разворачивается на фоне меняющегося политического климата в Соединенных Штатах, где сейчас все внимание сосредоточено на предвыборной кампании президента Джо Байдена и на возможном возвращении Дональда Трампа в политику.

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Согласно секретным документам, НАТО разместили самолеты бортовой системы предупреждения и управления (АВАКС) недалеко от российской границы. Недавняя миссия перелета из Франции в Румынию была осуществлена с целью сбора разведывательной информации о российских военных передвижениях вблизи Украины.

Обладая самым большим парком систем АВАКС, Франция играет ключевую роль в операциях наблюдения НАТО. Страна планирует использовать эту возможность во время предстоящих Олимпийских игр в Париже.

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Вместе с тем отмечается, что Россия уже оказывала сопротивление усилиям НАТО по такого рода наблюдению. Западная сторона вспоминает при этом запуск ракет российскими военными самолетами по британским самолетам-разведчикам и крушение беспилотника ВВС США в Черном море, предположительно из-за вмешательства России. Это, по их мнению, подчеркивает эскалацию напряженности между НАТО и Россией, делая сценарий глобальной безопасности еще более неустойчивым.