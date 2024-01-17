Геймерам, играющим в игры при высокой громкости, грозит опасность.

Видеогеймеров во всем мире предупреждают о потенциальных долгосрочных проблемах со слухом, которые могут возникнуть если играть с большой громкостью. Международная группа врачей и ученых из Австралии, Китая, Швейцарии и США выступила с резким предупреждением после проведения исследования, в котором были собраны данные более чем по 50 000 геймерам. Исследование, опубликованное в журнале BMJ Public Health, показывает, что длительное воздействие звука высокой интенсивности во время видеоигр может привести к необратимой потере слуха и шуму в ушах.

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В частности, использование наушников во время игр было отмечено как значительный фактор риска, вызывающий небезопасный уровень прослушивания.

Исследование решительно выступает за активизацию усилий общественного здравоохранения по повышению осведомленности об этих потенциальных рисках. Оно призывает к инициативам, направленным на образование и пропаганду безопасного уровня звука, используемого геймерами в процессе игры. Крайне важно понимать, но у детей еще более низкий допустимый уровень шума. Исследование показало, что в среднем уровни звука во время игр часто приближаются к этим безопасным пределам или превышают их, тем самым подвергая многих людей во всем мире риску необратимой потери слуха и/или шума в ушах.

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Это исследование проливает свет на необходимость сбалансированного подхода к играм, учитывая как их потенциальные преимущества, так и риски.