Многочисленные вспышки холеры наблюдаются по всему миру. Вакцин не хватает.

По данным The Guardian, во всем мире растет число случаев холеры из-за нехватки вакцин. Мачинда Маронгве, директор Oxfam в южной части Африки, призывает правительства государств, пострадавших от многочисленных случаев заболевания, к «немедленной» финансовой поддержке для принятия мер по борьбе с распространением болезни.

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По данным ВОЗ, в минувшем году на всей Земле было зарегистрировано 667 000 случаев холеры и 4 тыс. летальных исхода. Больше всего смертей подтверждено в Малави и Гаити — 1771 и 1156 соответственно. «Беспрецедентный уровень заболеваемости и смертности ужасает и полностью подавляет системы здравоохранения в этих странах», — сказала Маронгве. «Эпидемиологические вспышки перерастают в неконтролируемый кризис здравоохранения», — добавила она.

Как отмечает издание The Guardian, уже в нынешнем году за 17 январских дней случаи холеры зарегистрированы как минимум в трех десятках стран. Замбия, где с октября было зарегистрировано 7500 подтвержденных случаев, сообщила, что на этой неделе всего за 24 часа было зарегистрировано 500 новых случаев заболевания и 17 смертей. В связи с драматической ситуацией президент Замбии Хакаинде Хичилема призвал жителей переселиться из городов в сельскую местность. По его словам, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, школы закроют. В Мозамбике наблюдаются гражданские беспорядки, поскольку по стране распространилась дезинформация о холере. На этой неделе по меньшей мере три человека погибли в результате беспорядков, когда жители подожгли здания, обвинив правительство в преднамеренном распространении болезни.

По словам Мачинды Маронгве, правительства стран, пораженных многочисленными заболеваниями, нуждаются в «немедленной» финансовой поддержке для принятия мер, направленных на улучшение гигиены и доступа к чистой воде. «Это два ключевых фактора в борьбе с распространением заболевания», — сказала она.

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В начале 2023 года Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) сообщил, что дефицит вакцин может продлиться как минимум до 2025 года. Как указано, это связано с усилением эпидемии во всем мире.