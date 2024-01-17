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Kärcher меняет расцветку
Известная немецкая компания решила поменять расцветку своих товаров. Узнайте, чем было продиктовано такое решение.

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Немецкая компания, специализирующаяся на производстве чистящих устройств и систем, объявила об отказе от желтого цвета своей продукции. Компания прекратит использование отличительного цвета на оборудовании для помещений.

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Kärcher — немецкая компания, действующая по всему миру, основанная в 1935 году и известная прежде всего продажей устройств высокого давления. Визитной карточкой компании – лидера в области чистящего оборудования – является желтый цвет ее продукции, используемый с 1974 года. 

Немецкий производитель решил, что пришло время перемен. С января этого года часть клинингового оборудования будет выполнена в новом, ненавязчивом стиле. 

По данным появившимся в интернете, отказ от желтого цвета у товаров, которыми пользуются внутри помещений продиктован практическими соображениями и опытом пользователей. 

Производитель подчеркивает, что клиенты, использующие технику компании для работы на открытом воздухе, ценят ее живой и яркий цвет. С другой стороны, люди, использующие устройства, предназначенные для легких домашних дел, предпочитают оттенки, которые лучше сочетаются с домашним интерьером. Поэтому желтый цвет был заменен минималистичным и современным белым. 

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«Наши клиенты обращают внимание на то, как устройство будет выглядеть у них дома, поэтому мы прислушались к ним и скорректировали свое предложение с этими ожиданиями», – написано в пресс-релизе Kärcher. В компании подчеркивают, что «изменения вызваны желанием оправдать ожидания клиентов, которые помимо эффективности устройств также ценят их дизайн и эстетику». 

#германия #kärcher #чистящее оборудование
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