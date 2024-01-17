Wakerunners – это игра 4 на 4 и 5 на 5, действие которой разворачивается в научно-фантастической антиутопии, в которой фракции человечества сражаются в разрушенном мире. Игровые персонажи перемещаются по полю боя с общей для всех механикой ускорения, но у каждого из них будут свои способности и преимущества на поле боя.

Разработчик игр Mintrocket официально объявил о своем предстоящем выпуске игры для ПК — Wakerunners. Эта командная боевая игра с видом сверху характеризуется боями 4 на 4 и 5 на 5, создавая основу для адреналиновых действий на постапокалиптической Земле. Ожидается, что игра обеспечит захватывающий опыт благодаря быстрым боевым сценам и разнообразным ландшафтам.

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Wakerunners — это не просто боевая игра, а путешествие в Землю недалекого будущего, которая пришла в упадок. Этот атмосферный фон является ареной для напряженных командных сражений, где игроки могут менять персонажей прямо в бою, добавляя интересный стратегический слой в игровой процесс. В игре есть пять уникальных режимов, а именно режим командного боя насмерть, режим рейдера, режим контрольного завоевания, режим командной осады и режим сопровождения. Каждый режим обещает разные испытания, сохраняя игровой процесс свежим и увлекательным.

Одной из выдающихся особенностей игры является уникальная механика скорости. Это позволяет игрокам быстро перемещаться по боевым аренам, обеспечивая динамичный игровой процесс. Механика скорости не только улучшает действие, но и стратегическую игру, требуя от команд координации и быстрой адаптации во время боя.

Чтобы дать потенциальным игрокам представление о боевой и командной динамике игры, Mintrocket запланировал игровой тест с 5 по 12 февраля. Это позволит взглянуть на игровой процесс и функции, которые предлагает Wakerunners. Выпуск игры, ранее известной как Project TB, запланирован на февраль 2024 года.

В заключение хочется отметить, что Wakerunners от Mintrocket с уникальной механикой скорости, разнообразными режимами и уникальным сеттингом может стать заметным дополнением к миру игр с командными сражениями. Ожидание еще больше усиливается выпуском тизер-трейлера и скриншотов игры, которые дают потенциальным игрокам представление о том, чего ожидать.