В Германии появился новый дорожный знак. Что он означает?

Знак, который недавно можно было увидеть на автомагистралях Германии, выглядит весьма необычно. Поверх белого круга находится второй черный круг. В центре — белый квадрат с двумя четвертями белого круга, приближающимися сверху и снизу. Издалека все это немного похоже на песочные часы.

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Хотя многие водители предполагают, что это символ предстоящего измерения скорости или другой формы регулирования дорожного движения, реальность оказывается еще более удивительной. Фактически новое обозначение в основном ориентировано на несколько конкретных моделей и марок автомобилей.

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Речь идет об автономных автомобилях. Черно-белые песочные часы являются своеобразной достопримечательностью для данного типа транспортных средств. Технологии, используемые в таких автомобилях, сканируют окружающую среду с помощью радаров и камер, позволяя им «найти себя» в определенном месте. Таким образом, в некотором смысле эти знаки функционируют как упрощенные QR-коды для беспилотных транспортных средств и не распространяются на водителей в целом.