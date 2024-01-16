Tesla может создать кувалду для силовых тренировок.

Tesla, известная своей линейкой электромобилей, такой как недавно выпущенный Cybertruck, может.

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В зарубежных СМИ появилась информация, Tesla подала заявку на регистрацию товарного знака Cyberhammer в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO), который регистрировался для «Тренажного оборудования, а именно спортивного молотка для фитнеса».

Это указывает на то, что Cyberhammer может быть кувалдой для тренировок. Если вы когда-либо раньше выполняли или видели видео тренировки с кувалдой, вы должны знать, что это довольно интенсивные тренировки для всего тела.

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Официальной информации о ценах и доступности Cyberhammer нет, поскольку в настоящее время он находится на стадии рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака. Также неясно, увидит ли этот продукт когда-нибудь свет и станет ли он тем, чем мы думаем.