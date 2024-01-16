Copilot Pro — это новая премиум-подписка, которая, по словам Microsoft, может «улучшить» возможности Copilot, предоставляя единый интерфейс искусственного интеллекта.

Microsoft сделала значительный шаг в будущее искусственного интеллекта, запустив сервис премиум-подписки Copilot Pro по цене $20 в месяц. Целью сервиса является революционный пользовательский опыт, предлагая ряд расширенных функций для сервиса AI Copilot.

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Подписчики Copilot Pro получают приоритетный доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта Microsoft, включая мощный GPT-4 Turbo. Это положение обеспечивает более высокую производительность даже в периоды пиковой нагрузки. Это означает смену парадигмы в том, как пользователи взаимодействуют с моделями ИИ, обещая беспрепятственный опыт.

Подписка не ограничивается предоставлением приоритетного доступа. Он также расширяет возможности приложений Microsoft Office, таких как Word, PowerPoint и Excel. Теперь пользователи могут использовать Copilot для выполнения множества задач, таких как создание тем PowerPoint, составление резюме и многое другое. Эта интеграция подчеркивает стремление Microsoft обеспечить единый интерфейс на основе искусственного интеллекта во всем своем наборе приложений.





Опираясь на возможности искусственного интеллекта, Copilot Pro предлагает улучшенный инструмент для создания изображений с использованием искусственного интеллекта. Этот инструмент обещает более высокую степень детализации и поддержки ландшафта, тем самым повышая качество изображений, созданных искусственным интеллектом. Сервис также предоставляет подписчикам 100 бонусов в день, обещая надежное и динамичное взаимодействие с искусственным интеллектом.

Помимо стандартных предложений, одной из уникальных функций Copilot Pro является возможность для подписчиков создать персонализированный Copilot GPT. Эта функция позволяет обучать ИИ конкретной теме по выбору пользователя, тем самым предоставляя персонализированные результаты, соответствующие потребностям пользователя.

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Раньше эта услуга была доступна только корпоративным клиентам. Однако с запуском Copilot Pro Microsoft стремится обеспечить унифицированный опыт искусственного интеллекта на нескольких устройствах и платформах, сделав эту услугу доступной для потребителей. Этот шаг свидетельствует о стратегии Microsoft по демократизации передовых возможностей искусственного интеллекта, устранению барьеров для доступа и использования.