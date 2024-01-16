Найдено неожиданное применение виноградной лозы – выработка биотоплива.

В ходе революционного исследования ученые из университетов Хаэна (Испания) и Сан-Паулу (Бразилия) разработали процесс извлечения водорода из побегов виноградной лозы, отходов винодельческой промышленности, устраняя необходимость в ископаемом топливе и предотвращая загрязнение окружающей среды. Этот процесс повышает ценность до 93% остатков урожая винограда, представляя собой инновационное и устойчивое решение для производства экологически чистой энергии.

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Традиционно побеги виноградной лозы использовались для органического компостирования или в качестве дров. Теперь исследования выявили их высокое содержание лигнина и антиоксидантные свойства, что делает их пригодными для использования в фармацевтических препаратах и косметике. Но их потенциал на этом не заканчивается. Последнее исследование, опубликованное в журнале Industrial Crops and Products, открыло новое применение побегов виноградной лозы: производство биотоплива. В биологической очистке, используемой в этом процессе, используются ферменты, такие как лакказа, которые разлагают соединения, что приводит к высвобождению сахара. Эти сахара затем ферментируются бактериями Clostridium Butyricum с образованием органических кислот и водорода.

Процесс получения водорода из побегов виноградной лозы является экологически чистым и устойчивым. Он увеличивает производство водорода почти на 250% по сравнению с другими методами предварительной очистки, что делает его более экологически чистым. В отличие от физической или химической обработки, биологический метод не требует утилизации отходов или высокого энергопотребления, тем самым снижая углеродный след.

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Исследовательская группа сейчас сосредоточена на оценке технико-экономических и экологических аспектов процесса. Их цель – оценить возможность создания биоперерабатывающего завода на основе побегов виноградной лозы. Эта новаторская работа представляет собой важную веху в циркулярной экономике винодельческого сектора, открывая новые возможности для устойчивого использования сельскохозяйственных ресурсов. В случае успеха это может привести к изменению парадигмы нашего взгляда на отходы и внести существенный вклад в наше движение к более устойчивому будущему.