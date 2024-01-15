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Привычные для нас бананы могут исчезнуть из магазинов: виноват агрессивный грибок
Эксперты предупреждают, что наиболее широко потребляемый сорт бананов может оказаться на грани исчезновения, поскольку вспышка болезни наносит ущерб этому богатому калием фрукту.

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Пандемии инфекционных заболеваний угрожают не только человеку, но также животным и растениям. Болезни сельскохозяйственных культур, такие как фитофтороз картофеля или ржавчина пшеницы, могут уничтожить весь урожай и вызвать экономический кризис на больших территориях. Одной из сельскохозяйственных культур, которым в настоящее время угрожает смертельная болезнь, является банан обыкновенный.

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Для большинства стран Северного полушария банан является вкусной добавкой к рациону, но они могли бы обойтись и без него. Однако для более чем 400 миллионов человек во всем мире бананы обеспечивают от 15 до 27% ежедневного потребления калорий. В свою очередь, для большого количества фермеров во многих странах мира выращивание бананов является основой существования. 

Однако сладкий фрукт, также называемый райским инжиром, вскоре может не только исчезнуть из магазинов, но и стать причиной банкротства миллионов производителей в Азии и Южной Америке, где его выращивают в массовых масштабах.

Болезнь под названием Tropical Race 4 или TR4, также называемая Панамской болезнью, поражающая банановые деревья, наносит ущерб урожаям бананов по всему миру. 

TR4— грибок, более старый штамм которого уже сумел полностью вытеснить с рынка сорт Gros Michel, который был доминирующим видом бананов, экспортируемых до 1950-х годов. Последний штамм опасного грибка распространяется на банановые фермы в Азии, Австралии, Африке и Латинской Америке, откуда поступает большая часть бананов, поставляемых в страны Северного полушария.

Новый штамм особенно опасен для бананов Кавендиш — самого популярного сорта бананов, доступного почти во всем мире и составляющего около 99%. Плоды банана Кавендиш пригодны для длительной транспортировки, которая длится от двух до четырех недель. Их собирают незрелыми, и, дойдя до места назначения, они проводят несколько дней в специальных камерах для дозревания, откуда доставляются в магазины — желтые и сладкие. 

Кавендиш изначально был устойчив к штамму, ответственному за уничтожение сорта Gros Michel. К сожалению, новый штамм гриба Tropical Race 4 также начал заражать сорт Кавендиш. Болезнь распространяется через почву и воду, что затрудняет борьбу с ней. После заражения плантации невозможно вылечить, а грибок может оставаться в почве в течение многих лет, что делает невозможным выращивание бананов на тех же полях. К сожалению, способа борьбы или хотя бы ограничения распространения TR4 пока не найдено.

Причина, по которой один штамм грибка стал проблемой для всех бананов в мире, связана с методами их выращивания. Бананы, предназначенные на экспорт, происходят из деревьев, которые размножаются только корневищами – с генетической точки зрения они являются идентичными клонами одного и того же растения. Отсутствие генетического разнообразия делает сельскохозяйственные культуры более восприимчивыми к эпидемиям, поскольку у них отсутствуют естественные защитные механизмы. Когда болеет один, болеют все. 

До сих пор не найдено лекарство от панамской болезни бананов. Ни одно средство защиты растений не может остановить развитие этого опасного возбудителя. Поэтому было решено бороться с проблемой, снабдив растения естественной устойчивостью к смертоносному грибку.

В Австралии ученые ввели ген дикого банана в потребительский сорт бананов Кавендиш. После трехлетнего испытательного периода новый сорт бананов оказался на 100% устойчив к TR4. Банан, известный как QCAV-4, в настоящее время ожидает оценки органов регулирования пищевых продуктов Австралии. Если QCAV-4 успешно пройдет официальные процедуры, он станет первым генетически модифицированным фруктом в Австралии, одобренным для выращивания и потребления, а также первым генетически модифицированным бананом, представленным на мировом рынке.

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Стало быть, в будущем в магазинах можно будет увидеть исключительно генмодифицированные бананы.

#сельское хозяйство #заражение #бананы
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