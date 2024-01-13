Сторонникам йеменского движения "Ансар Аллах" – хуситам для изготовления дронов совершенно не нужны современные материалы.

В популярных мессенджерах появилось видео, на котором были показаны простейшие дроны, которые могут использоваться Йеменскими хуситами как для сброса гранат, так и для разведки. Они оснащены видеокамерами и прекрасно маневрируют. Интересно, что эти дроны сделаны из простых материалов, таких как сучья, которые крепко соединены друг с другом.

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Посмотреть видео можно здесь.

К нижней части дронов крепится умная электроника, которая позволяет производить управление этими необычными устройствами. Предполагается, что эти беспилотные аппараты скорее всего используются для разведки, но можно также предположить, что их можно оснастить механизмом для сброса взрывного устройства.

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Хуситы обладают не только такими простыми дронами, но и другими беспилотниками, изготовленными с использованием современных материалов. Помимо этого, у них есть противокорабельные и крылатые ракеты различных типов.