Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Заработок генерального директора Apple Тима Кука в 2023 году упал на $36 миллионов
2023 год для директора Apple Тима Кука стал не таким прибыльным, как раньше.

реклама

В 2023 году Apple выплатит своему генеральному директору $63,2 миллиона, по сравнению с $99,4 миллиона годом ранее. Эти данные были обнародованы в заявлении Apple, опубликованном в четверг.

реклама

Общий заработок Кука за 2023 год включает в себя базовую зарплату в размере $3 миллионов, премии по акциям на сумму $47 миллионов долларов, бонусы по результатам работы на общую сумму $10,7 миллиона долларов, а также дополнительную компенсацию в размере $2,5 миллиона долларов, которая включает в себя взносы по срочному страхованию жизни, оплату отпуска, расходы на охрану и личные авиаперелеты.

Снижение на $33 миллиона долларов компенсации за 2022 год было связано в основном с уменьшением стоимости акций Кука, которые были оценены в $47 миллионов долларов в прошлом году по сравнению с $83 миллионами в предыдущем.

Другие топ-менеджеры Apple – Лука Маэстри, Кейт Адамс, Дейрдре О'Брайен и Джефф Уильямс – получили по $27 миллионов, причем большая их часть пришлась на вознаграждение в виде акций.

Учитывая огромный успех Apple в убеждении людей покупать ее iPhone, Mac, iPad и другие гаджеты, а также подписываться на такие сервисы, как Apple Music и Apple TV+, неудивительно, что члены ее топ-команды получают десятки миллионов долларов в год.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В последнем отчетном квартале, завершившемся 30 сентября, выручка Apple составила $89,5 миллиарда, а чистая квартальная прибыль – $23 миллиарда.

#apple #зарплата #топ-менеджеры #тима кук
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные бренды смартфонов на российском рынке в 2023 году
За весь 2023 год компания Apple получила разрешение на 2536 патентов
За один учебный год в школах Чикаго украли или «потеряли» устройств на Apple на $23 000 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
15
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
19
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
9
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
3
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
3
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
1
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
4
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
Аккаунты Google скомпрометированы с помощью хитроумного вредоносного ПО
+
Контентная поддержка экшен-стратегии Minecraft Legends завершена
+
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Список смартфонов Honor, которые получат обновление до MagicOS 8
2
Новое поколение легендарного Pajero появится через 3 года
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
4
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
152
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
31
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
156
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
86
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
93
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
1
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
23

Сейчас обсуждают

DeathWish
19:09
nForce2 был прикольный... но недолговечный из-за постоянного перегрева центрального чипа.
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
CrtkR
19:07
И это совершенно здраво и очевидно, странно что минусуют. Хороший пример - сокет 370 и DDR-память. Или nForce2 с поддержкой двухканального режима (6,4 Гбайт/с) для процов сокет А с максимальной пропус...
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
Подарочек
19:07
45 тыш, это очень дорого для такого, китайцы там наверно от радости на стенку лезут, что очередного хомячка обули.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Шитаки Бан
19:03
Иметь дома xeon и при этом не быть зашкваренным чушпаном можно только в одном случае, если самолично спистил сервер с родного предприятия. Все остальные варианты - нищебродство и крайняя степень бичу...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Алекс Цагельскi
19:03
Потому что Зеон тех годов, за те деньги что сейчас - реально крут А если вспомнить топовые пентиумы и атлоны, запилить на них героев третих, отдать за это как за пару банок пива - вообще офигенно.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
VAKT
19:02
мне - 43, мой первый комп - Вектор-06Ц так что там про личности ?
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Zepp Brannigan
19:01
а что не 7 000 000 000 nА*ч ? это же просто круче звучит чем 700 А*ч да? "А в попугаях я гораздо длиннее" (с) Удав. Ёмкость батареи Iphone : 3265 мА·ч при 3,8 В; Отсюда делаем вывод что 3265*40 треб...
Jingdong Tokyo представила 24-килограммовый пауэрбанк на 700 000 мА*ч
VAKT
19:01
ну-да, ну-да.... и почему я не верю ?
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
wld
19:00
Блин у меня была asus x48 p5e-x48 . Шикарная мать. Единственный плюс ddr3 матерей был в том, что при разгоне по шине, не упиралась так в оперативку, как у ddr2
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
Шитаки Бан
18:59
Вижу мордатого Мурка, ставлю лайк. Поговаривают, что он молочный брат Шеши.
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем