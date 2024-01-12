2023 год для директора Apple Тима Кука стал не таким прибыльным, как раньше.

В 2023 году Apple выплатит своему генеральному директору $63,2 миллиона, по сравнению с $99,4 миллиона годом ранее. Эти данные были обнародованы в заявлении Apple, опубликованном в четверг.

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Общий заработок Кука за 2023 год включает в себя базовую зарплату в размере $3 миллионов, премии по акциям на сумму $47 миллионов долларов, бонусы по результатам работы на общую сумму $10,7 миллиона долларов, а также дополнительную компенсацию в размере $2,5 миллиона долларов, которая включает в себя взносы по срочному страхованию жизни, оплату отпуска, расходы на охрану и личные авиаперелеты.

Снижение на $33 миллиона долларов компенсации за 2022 год было связано в основном с уменьшением стоимости акций Кука, которые были оценены в $47 миллионов долларов в прошлом году по сравнению с $83 миллионами в предыдущем.

Другие топ-менеджеры Apple – Лука Маэстри, Кейт Адамс, Дейрдре О'Брайен и Джефф Уильямс – получили по $27 миллионов, причем большая их часть пришлась на вознаграждение в виде акций.

Учитывая огромный успех Apple в убеждении людей покупать ее iPhone, Mac, iPad и другие гаджеты, а также подписываться на такие сервисы, как Apple Music и Apple TV+, неудивительно, что члены ее топ-команды получают десятки миллионов долларов в год.

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В последнем отчетном квартале, завершившемся 30 сентября, выручка Apple составила $89,5 миллиарда, а чистая квартальная прибыль – $23 миллиарда.