Иран реагирует на ситуацию в регионе из-за повышенной напряженности после ударов США и Великобритании по Йемену.

После серии ударов со стороны США и Великобритании по Йемену, Иран, аналогично Сирии, заявил о своей поддержке хуситов. Информация о поддержке Ираном хуситов была распространена Telegram-каналом "Операция Z. Военкоры Русской Весны" и другими источниками. Поддержка йеменских хуситов со стороны Ирана известна во многих странах, поэтому их реакция на западную агрессию на Ближнем Востоке не является чем-то неожиданным.

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Однако для многих встает вопрос о полной боевой готовности иранского флота на Каспии. По сравнению с Персидским и Оманским заливами, где расположены основные базы иранского военного флота, ВМС Ирана в Каспийском море не очень значительны. Впрочем, это не означает, что иранские власти не понимают необходимости по укреплению своего флота в этом регионе. В ноябре 2023 года иранское агентство IRNA информировало о вводе в эксплуатацию нового эсминца "Дилман" водоизмещением 1400 тонн, который может нести крылатые ракеты и торпеды. На данный момент на Каспии насчитывается шесть иранских военных кораблей, включая эсминец "Дилман".