Прорывные изменения в США, касающиеся биткоина, стали фактом. Что по этому поводу говорят зарубежные аналитики?

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила создание спотовых ETF на основе биткойнов.

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Внедрение ETF, отслеживающих спотовую цену биткойнов, означает не только вывод на рынок новых инвестиционных продуктов. Криптовалюта выйдет из нишевого цифрового актива в финансовый мейнстрим. Каждый BTC ETF позволит любому желающему инвестировать в «монеты», не имея их в своих кошельках.

Зарубежные эксперты, такие как Кэти Вуд – глава ARK Invest рассматривает биткоин как "цифровое золото", которое захватит большую долю рынка в качестве актива для хранения стоимости. Она напоминает, что из 21 миллиона имеющихся биткоинов торгуется только 19,5 миллиона, что делает "монету" все более дефицитным активом. Долгосрочные инвесторы, владеющие биткоинами более 155 дней, держат около 15 миллионов единиц. Кэти Вуд прогнозирует, что даже небольшие вложения институциональных инвесторов в криптовалюту должны значительно повысить ее стоимость.

Есть и такие эксперты, которые настроены более скептически. Например, Майк МакГлоун, стратег Bloomberg Intelligence, предостерегает от эйфории рыночных цен, напоминая, что только за последние 12 месяцев первая в мире криптовалюта выросла в цене почти в три раза. По его мнению, вероятность серьезной коррекции рынка высока, тем более что биткоин является одним из самых рискованных активов.

Другие аналитики и центры обычно не столь пессимистичны. Google Bard, работающий на основе искусственного интеллекта, предсказывает, что цена монеты вырастет после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит первые ETF на цену биткоина. В нем говорится, что если институциональные инвесторы заинтересуются покупкой биткоина, то цена криптовалюты может вырасти на 25%. В самом оптимистичном сценарии Google Bard предсказывает скачок цены на 50%, что будет близко к текущему историческому рекорду в $68000, установленному в 2021 году.

Более смелый прогноз делает банк Standard Chartered, который предполагает, что после запуска новых ETF цена биткоина может вырасти до $100000 в этом году, а затем до $200000 к концу 2025 года. Эксперты банка сравнивают выпуск биткоин-спот ETF с запуском золотых ETF. Особенно впечатляющим был запуск первого американского золотого ETF - SPDR Gold Shares (GLD) – в 2004 году.

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По прогнозам Standard Chartered, выручка от биткоин-спот ETF может составить от 50 до 100 миллиардов долларов в этом году, что по масштабам будет схоже с суммой, связанной с GLD, который дебютировал много лет назад. Аналитики банка отмечают, что это консервативный прогноз, а по оптимистичному сценарию выручка может составить 130 миллиардов долларов.