Проведенные исследования подтверждают, что популярность зарубежных соцсетей стабильно падает и этому есть объяснения.

Основные самые популярные зарубежные социальные сети могут оказаться на грани серьезного снижения активности пользователей, говорится в недавнем исследовании американской исследовательской компании Gartner. Из-за этого некоторые из них могут оказаться в неинтересной ситуации или даже на грани банкротства.

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Опрос показал, что к 2025 году 50% респондентов планируют, либо полностью прекратить активность в социальных сетях, либо, по крайней мере, значительно снизить ее. Называются следующие основные причины: распространение дезинформации, токсичная атмосфера и засилье ботов.

Эмили Вайс, эксперт компании Gartner, отмечает, что пользователи все меньше делятся своей жизнью и контентом в социальных сетях, а это резко отличается от того, что было несколько лет назад. Кроме того, 53% респондентов считают, что за последние пять лет качество социальных сетей значительно ухудшилось.

Однако это не единственная причина для беспокойства. Пользователи также недовольны возможностью внедрения в соцсети искусственного интеллекта. До 70 % опрошенных опасаются, что более широкая интеграция ИИ в платформы социальных сетей негативно скажется на их опыте.

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Учитывая эти тенденции, эксперты советуют компаниям, отвечающим за социальные платформы, пересмотреть свои стратегии. Им рекомендуют подумать о том, чтобы сделать больший акцент на человеческих концепциях, а не на искусственном интеллекте. Такой подход может помочь в удержании и привлечении пользователей, несмотря на меняющийся характер использования социальных сетей.