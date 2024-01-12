Первые корабли класса «Арктур» планируется ввести в строй в 2037 году

В интернете появилась новая более конкретная информация о подводной лодке класса «Арктур», о которой Россия официально объявила в 2022 году на форуме «Армия-202. Новая лодка строится для операций во второй половине XXI века.

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По данным российской компании «Объединенная судостроительная корпорация», курирующей строительство нового судна, корабль класса «Арктур» должен стать «многоцелевой конструкцией, представляющей собой ключ к решению неизведанных сейчас условий во второй половине XXI века». На борту будет стратегическое оружие, а также различные подводные дроны, которые будут поддерживать корабль несколькими различными способами, например, предупреждая его о противнике или помогая ему уйти от противника.

Россия также предполагает, что подлодки этого типа будут нести ракеты меньшего размера, чем нынешние подводные лодки, что позволило уменьшить габариты подводного судна. Благодаря меньшим габаритам, особой конструкции корпуса и «активной обшивке» корабли класса «Арктур» будут еще сложнее обнаружить противнику. В этом также поможет современный безвальный привод, работающий на электричестве.

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Первые корабли класса «Арктур» планируется ввести в строй в 2037 году.