Трамп считает, что страны Евросоюза обманули США и не относятся к Соединенным Штатам должным образом.

Во время встречи в Де-Мойне, штат Айова (США), Дональд Трамп высказал предположение, что США могут покинуть НАТО во время его возможного второго срока. На вопрос, будет ли он выполнять свои обязательства перед Альянсом, бывший президент ответил, что «это зависит от того, будут ли они относиться к нам должным образом».

реклама

«Они воспользовались нами. Европейские страны воспользовались нами (...) обманули нас в торговле, воспользовались нашей защитой», – заявил Трамп. – «Я подошел к ним и сказал: «Я вас защищать не буду». Они спросили: «Вы серьезно?» Я сказал: «Да». «А на следующий день потекли миллиарды долларов», – утверждает Трамп, добавив, что благодаря ему европейские страны получили средства, чтобы помочь Украине.