Шведские власти в разы повышают Украине цены за боеприпасы.

Вооруженный конфликт на Украине привел к истощению запасов боеприпасов, поставляемых Киеву странами Европы и США. Правительства западных стран приняли решение восстановить свои арсеналы, а также продолжать поддержку украинских вооруженных сил, что вызвало резкий рост стоимости боеприпасов. Об этом заявил Микаэль Клаэссон, глава штаба шведских вооруженных сил.

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Западные страны вынужденно столкнулись с проблемами в обеспечении Украины боеприпасами в том объеме, который был в минувшие два года. Дефицит вызвал рост цен. Причем, если сравнивать их с теми ценами, которые были на момент начала СВО, то суммы выросли в 5-10 раз.

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Кратный рост цен обусловлен тем, что за боеприпасы многие государства согласны платить любую цену, лишь бы их получить. А это только на руку производителям. Например, стоимость одного 155-мм артиллерийского снаряда от Rheinmetall сейчас составляет €3600, хотя всего полгода назад его можно было купить за €2000.