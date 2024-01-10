К чему привело опубликование ложной новости о том, что SEC одобрила новый ETF.

Вчера появились новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые ETF, отслеживающие спотовую цену биткоинов. Однако президент учреждения Гэри Генслер быстро опроверг эти сообщения.

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Он пояснил, что учетная запись @SECGov на X была скомпрометирована и был опубликован несанкционированный твит. «Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не одобрила листинг и торговлю биржевыми продуктами на спотовом рынке», — написал Генслер.

Сначала цена биткоина взлетела и приблизилась к $48 000. Мгновение спустя она упала примерно до 45 000 в ответ на исправление SEC ложного сообщения.

Некоторые люди интерпретируют решительное отрицание Гэри Генслера как предположение, что сегодня регулирующий орган объявит о своем отказе подавать заявки на BTC ETF. Заявки от фондов Ark Invest и 21shares ждут решения SEC первыми в очереди. Однако заинтересованных сторон больше — всего около десятка компаний. Некоторые из них обновили свои заявки во вторник утром.

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Есть и совершенно иная интерпретация вчерашнего происшествия. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас недавно предположил, что вероятность одобрения ETF BTC составляет более 90 %, утверждает, что кто-то в SEC составил объявление и по ошибке опубликовал его слишком рано.