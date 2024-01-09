На выставке CES 2024 компания Phillips представила уникальный дверной замок.

На выставке CES 2024 компания Phillips представила свое новое творение – интеллектуальный замок с функцией распознавания ладони. Этот продвинутый замок превращает ладонь пользователя в уникальный ключ для доступа. Стоимость данного технологического решения составляет $359,99 США.

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Основными характеристиками интеллектуального замка являются функция хранения до 50 вариантов рисунков вен ладони, что делает его подходящим для использования людьми любого возраста, и способность подключаться к мобильному приложению Phillips. Приложение позволяет замку выполнять функцию дверного звонка. В основе устройства размещена кнопка звонка, при нажатии на которую пользователь получает уведомление в мобильном приложении о том, что кто-то находится у его двери. Внутренняя часть интеллектуального замка оборудована рядом датчиков, которые реагируют, когда человек приближает руку к ручке. После распознавания ладони система автоматически открывает дверь, а затем закрывает ее сразу после того, как человек отойдет. Интеллектуальный замок с функцией распознавания ладони также совместим с устройствами Amazon Alexa и Google Assistant, что предоставляет пользователям возможность управлять замком с помощью голосовых команд.

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Компания Phillips планирует выпустить новый интеллектуальный замок в двух цветовых вариантах – матовый никель и матовый черный – в первой половине 2024 года. Таким образом, новый продукт от Phillips открывает новые горизонты в области безопасности и удобства использования замков для дома и офиса.