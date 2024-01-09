Sony решила приехать на CES 2024 в буквальном смысле. Представитель компании использовал контроллер DualSense для управления электромобилем, разрабатываемым совместно с Honda.

Sony продемонстрировала на выставке CES 2024, что контроллер PlayStation DualSense может управлять новым электромобилем компании, созданным в сотрудничестве с Honda.

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Представитель Sony – президент и главный операционный директор Sony Honda Mobility Изуми Каваниси – решил подойти к презентации довольно необычно. На сцену выехал автомобиль, в салоне которого никого не было; рулевое управление осуществлялось с помощью контроллера PS5 DualSense.

«Эта демонстрация дистанционного вождения предназначена только для демонстрации технологий», — сказал Каваниси. — «Однако мы считаем, что программное обеспечение может определить новые функции и ценности. Мы хотим по-новому определить отношения между людьми и мобильностью».





Известно, что Sony Honda Mobility сотрудничает с Polyphony Digital. У партнерства есть конкретная цель: оно состоит в том, чтобы объединить виртуальную реальность с реальной, «в основном в области человеческих чувств и эмоций, путем «объединения технологии моделирования Polyphony Digital с разработкой реальных транспортных средств компанией SHM».





Раз уж появилась Polyphony Digital, стоит отметить, что прототип Afeela 2024 появится в Gran Turismo 7 через обновление. Когда появится это обновление? В 2024 году, конкретной даты нет. Создатели хотят дать возможность управлять автомобилем в игре, прежде чем «выпустить» машину на дорогу.

Автомобиль Afeela буквально переполнна новыми технологиями. Здесь есть искусственный интеллект (Microsoft Azure, OpenAI), а благодаря технологии Vision Transformer и сотрудничеству с Qualcomm Technologies помощь и управление автомобилем выйдут на высокий уровень. Внутренние и внешние датчики, охватывающие 360 градусов, гарантируют плавную езду. Afeela «любит» персонализацию, поэтому ничто не помешает ее владельцу настроить дисплеи в соответствии со своими пожеланиями.

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Afeela стремится к безопасности, комфорту и удобству. Мониторинг дорожного движения обеспечит всестороннюю поддержку, позволяя водителю справляться со «сложной городской обстановкой». Под капотом будут располагаться два электромотора суммарной мощностью 490 л.с. Дата премьеры этого автомобиля пока остается загадкой.