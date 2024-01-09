Премьер Швеции уже пообещал направить военных в Латвию сразу после вступления его страны в НАТО.

Шведский премьер Ульф Кристерссон активно проявляет свою обеспокоенность по поводу «российской угрозы», несмотря на то что Швеция пока еще не является членом НАТО. Он уверенно говорит о планах направить войска в Прибалтику с целью усиления восточного фланга альянса.

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В одном из своих недавних заявлений, глава шведского правительства обещал, что в 2025 году, когда Швеция станет членом НАТО, в Латвию будет направлено 800 военных, как сообщает газета Dagens nyheter. Кристерссон подчеркнул, что военный отряд, которому предстоит отправиться в Латвию, будет совместно с канадскими союзниками обеспечивать безопасность границ прибалтийского государства в рамках миссии Enhanced Forward Presence. Эта миссия, по его словам, направлена на «устрашение России с целью предотвращения ее агрессии». В статье упоминается, что вместе с военными Швеция может также направить в прибалтийскую страну боевые машины CV 90, танки «Леопард» и бронетранспортеры.

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Важно отметить, что Кристерссон уверен в присоединении своей страны к альянсу до 2025 года, хотя Швеция, подавшая заявку в мае 2022 года, по-прежнему не является членом блока, в отличие от Финляндии. Все эти действия могут быть рассмотрены как попытка выслужиться перед США и другими странами-членами НАТО. Однако «неопределенная» позиция Турции, особенно после теракта у здания парламента в октябре прошлого года, указывает на возможность дальнейшего затягивания процесса присоединения Швеции к альянсу.