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Необычный прозрачный мультимедийный дисплей на кристаллах Сваровски от компании Continental
Continental – это не только шины. Компания создала прозрачный мультимедийный экран, помещенный в ограненный кристалл.

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Тот, кто думает, что Continental производит только шины, ошибается. Немецкая компания также работает над электроникой. Примером может служить специальный мультимедийный дисплей для автомобилей, представленный на выставке Consumer Electronics Show, проходящей в Лас-Вегасе (США). Представленное решение отличается тем, что изображение отображается на экране, полностью помещенном в хрустальном прозрачном корпусе. Производитель заявляет, что экран Crystal Center — первое в мире решение такого типа.

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Дизайн 10-дюймового дисплея создан в сотрудничестве со Swarovski Mobility — компанией, специализирующейся на кристаллах, которая использует эти материалы для разработки элементов, которые впоследствии используются в автомобилях премиум-класса. Помимо прочего, оригинальный дисплей привлекает к себе внимание особой огранкой.

По данным Continental, при разработке дисплея особый акцент был сделан на хрустальную панель, для которой характерны особые грани (фасетная резка предполагает создание плоских поверхностей, то есть граней, с различными очертаниями). Специалистам австрийской компании удалось создать для прозрачного экрана необычную и очень прочную хрустальную основу. Созданный компаниями дисплей призван решить как оптические, так и технические задачи, связанные с работой мультимедийного экрана в автомобиле.


Тонированный кристаллический экран позволяет водителю видеть приборную панель позади дисплея. Это решение создает иллюзию того, что отображаемый контент на самом деле плавает в кристалле. В компании отмечают, что для достижения такого эффекта в дисплее Crystal Center используется передовая технология microLED. Каждый пиксель светится индивидуально (на пиксель приходится три микроскопических диода). Этот тип решения призван обеспечить большую яркость и лучшую контрастность по сравнению с другими дисплеями. 

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Борис Мергел из Continental заявил, что с помощью кристаллического дисплея компания хочет «перевернуть мир дизайна интерьера и создать инновационный центр» для автомобилей премиум-класса в будущем.

#автомобиль #continental #мультимедийный дисплей #сваровски
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