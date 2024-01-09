Под прикрытием учений Steadfast Defender-2024 начато крупное перемещение войск НАТО на границу Польши с Россией и Белоруссией.

Под предлогом проведения учений Североамериканского альянса Steadfast Defender-2024, причем, самых значительных за последние десятилетия, Польша предпринимает переброску войск и военной техники непосредственно к границам РФ и Республики Беларусь. Как стало известно на данный момент, в планах НАТО протестировать перемещение в Польшу и Прибалтику войск США.

реклама

Начало учений намечено на февраль месяц, и уже вовсю развернута как подготовка, так и само перемещение техники. Запланировано, что в учениях будут участвовать более 40000 военнослужащих стран, входящих в НАТО, более 50 кораблей и большое количество боевых самолетов, чтобы была возможность провести до семисот вылетов.

Развивая свои милитаристские планы, НАТО собираются параллельно провести учения сухопутных сил под кодовым названием Dragon-24. Следует отметить, что именно польская сторона предоставит не только свои полигоны для проведения Dragon-24, но и подавляющее количество военнослужащих (15000 из 20000 общего числа военных) и техники.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Принимая во внимание тот факт, что оба крупных военных учения будут проводиться вблизи границ Беларуси, России и Украины, возможна провокация, которая может привести к еще большему обострению конфликта. Не случайно США и НАТО усиливают свои военные силы на восточном направлении.