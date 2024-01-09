НАСА сталкивается с серьезными задержками в реализации Лунной программы «Артемида».

Амбиции США могут сильно пошатнуться, если НАСА подтвердит о значительных задержках в программе «Артемида». Как сообщается зарубежными СМИ у космического корабля, предназначенного для полетов на Луну, обнаружены серьезные технические трудности. Миссия «Артемида II», которая стояла в планах на конец нынешнего года, может быть отложена из-за проблем с батареями капсулы экипажа «Орион», выявленных во время вибрационных испытаний. Эти батареи производства Lockheed Martin потребуют замены.

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Кроме этого, появилась информация, что проект «Артемида III», целью которого является высадка человека на Луну к концу 2025 года, также столкнется с задержками. Виновником здесь является компания SpaceX, заключившая контракт на поставку системы посадки звездолетов для миссии, которая медленнее продвигается в достижении основных этапов разработки. Ключевая задача: сложная задача орбитальной дозаправки, критически важный шаг для высадки на Луну.

Учитывая проблемы, НАСА рассматривает возможность переноса высадки первого астронавта на «Артемиду IV». Этот шаг предоставит SpaceX и другим подрядчикам больше времени для подготовки. Хотя НАСА еще не дало официальных комментариев, внутри агентства продолжаются дискуссии по поводу задержек.

Программа «Артемида» представляет собой совместное предприятие с такими частными компаниями, как Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, SpaceX и Blue Origin. Последний разрабатывает спускаемый аппарат космонавтов для последующих миссий. Новые целевые сроки первых миссий Артемиды остаются неясными.

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Программа «Артемида», объявленная в 2004 году, символизирует планы НАСА вернуться на Луну впервые с 1972 года. Однако эти технические препятствия и последующие задержки могут разрушить эту лунную мечту.