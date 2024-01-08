Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Фотография Tesla Model Y, слитая в сеть, признана фейковой
Нечеткие фотографии, слитые в интернет, которые заявлялись, как первый взгляд на обновленную Tesla Model Y 2024 года, признаны подделкой.

реклама

Фотография, которая изначально представлялась как изображение предстоящей обновленной Tesla Model Y, выпуск которой запланирован на 2024 год, оказалось подделкой. На этом фото, которое широко распространилось в интернете, изображена Tesla Model Y с элементами дизайна, очень напоминающими элементы дизайна обновленного седана Model 3.

реклама

Вскоре после появления такого фото, зоркие фанаты Tesla поспешили указать на несколько несоответствий. Наиболее явные несоответствия были обнаружены в конструкции задней двери и зазорах между панелями, которые не совпадали с таковыми в конфигурации хэтчбека Model Y. На слитом фото показана традиционная крышка багажника и очертания кузова, характерные для Model 3.

Известные новостные агентства, в том числе Bloomberg и Reuters, сообщили, что настоящая обновленная модель Y будет запущена в производство примерно в середине 2024 года. Ожидается, что эта обновленная модель принесет более существенные изменения. Многие из этих ожидаемых изменений вдохновлены дизайном Model 3 и могут включать новые переднюю и заднюю панели, вентилируемые сиденья, более яркий сенсорный экран, перенастроенную подвеску, новые колеса и шины, добавленный шумопоглощающий материал и возможное изменение положения подрулевых переключателей и рычагов переключения передач.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хотя ажиотаж по поводу обновленной Tesla Model Y продолжает расти, этот инцидент служит напоминанием как фанатам данного автопроизводителя, так и потенциальным покупателям о необходимости тщательно изучать любую просочившуюся информацию или изображения.

#tesla #утечка #фейк #model y #model 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выяснились планы Google и Apple по созданию искусственного интеллекта
Tesla Cybertruck сумел преодолеть лишь 80% от заявленнего компанией расстояния
Tesla скорректировала оценки запаса хода моделей Y, S и X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
2
Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
4
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
11
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
14
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
2
Китай ввёл санкции против американских военно-промышленных компаний
7
Корабль с 800 тоннами литий-ионных аккумуляторов загорелся в Тихом океане
3
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
1
Российская ПВО перехватила над Чёрным морем шесть украинских ракет «Нептун»
+
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
3
США разрабатывает военный конвертоплан, который будет летать в 1,5 раза быстрее, чем V-22 Osprey
+
Снимки "Юноны" продемонстрировали вулканическую луну Юпитера Ио
+
Xerox сокращает тысячи работников и подтверждает тренд массовых увольнений в технологической отрасли
1
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
7
Бывший руководитель Alibaba Джек Ма вернулся и основывает новую компанию
1
Российские подразделения всё чаще применяют дроны-камикадзе с машинным зрением
1
Голод ударил по перемещенным палестинцам и животным в зоопарке Газы
+
Китай представляет новое «революционное» электроволновое оружие
+
FT: Нет угрозы для ВСУ больше, чем способность российского ОПК "печатать дроны тысячами"
2
В сети появились первые тесты GeForce RTX 4070 SUPER
1

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
195
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
17
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
50
Т-44: Эволюция советской бронетехники
3
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
19
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
73
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
4
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4

Сейчас обсуждают

32Влад32
15:40
Откуда такие подробности у автора статьи, может он в курсе?
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
FelsheR-BAN100plussz
15:39
во почему беспилотники за последние дни во поросячьего визга залужоного довели))
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
Truth Seeker
15:38
Ничего удивительного. Сами же российские военные сливают данные по своим "товарищам". ЗЫ. Недавно работники одного из оборонных предприятий по производству беспилотьников слили инфы на 100 гб примерно...
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
FelsheR-BAN100plussz
15:37
Этих чморей, местные как когда-то бандеровцев - к заборам гвоздями прибивать будут! Поэтому даже родным не говорят - отрекутся. Так себе реклама предателелей... в духе 404.
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
Евгений Яковлев
15:37
Ты бы мог тоже самое и про 1024х768 писать, это разрешение тоже было стандартом и его еле тянули слабые видеокарты Но требования постепенно смещаются из hi-end к middle сегменту. Это просто вопрос вре...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Truth Seeker
15:33
И что они могут? Заставили извиняться на камеру обычного жителя Белгорода, который снял последтвия удара росПВО
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
eightylvl
15:31
Стабильных 60 фпс в большинстве синглплейерных игр вполне достаточно для 120+ гц монитора, плавность будет всё равно выше чем с теми же 60 фпс на мониторе 60 гц. В мультиплейерных соревновательных иг...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Dimkovski
15:28
Денег на что? Быстрее и дороже 4090 ничего нет для игр. У него 4090
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
ЧatoБoт
15:25
Какие забавные у пендосов хотелки, однако. Ну, удачи им.
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
Dimkovski
15:25
Если 60 кадров категорически неприемлимо, то на одном предложении можно закончить статью. И в таком случае ты НИКОГДА не перейдёшь на 4К гейминг, потому что либо в новых ААА-играх у тебя так и будут 6...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем