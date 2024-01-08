Нечеткие фотографии, слитые в интернет, которые заявлялись, как первый взгляд на обновленную Tesla Model Y 2024 года, признаны подделкой.

Фотография, которая изначально представлялась как изображение предстоящей обновленной Tesla Model Y, выпуск которой запланирован на 2024 год, оказалось подделкой. На этом фото, которое широко распространилось в интернете, изображена Tesla Model Y с элементами дизайна, очень напоминающими элементы дизайна обновленного седана Model 3.

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Вскоре после появления такого фото, зоркие фанаты Tesla поспешили указать на несколько несоответствий. Наиболее явные несоответствия были обнаружены в конструкции задней двери и зазорах между панелями, которые не совпадали с таковыми в конфигурации хэтчбека Model Y. На слитом фото показана традиционная крышка багажника и очертания кузова, характерные для Model 3.

Известные новостные агентства, в том числе Bloomberg и Reuters, сообщили, что настоящая обновленная модель Y будет запущена в производство примерно в середине 2024 года. Ожидается, что эта обновленная модель принесет более существенные изменения. Многие из этих ожидаемых изменений вдохновлены дизайном Model 3 и могут включать новые переднюю и заднюю панели, вентилируемые сиденья, более яркий сенсорный экран, перенастроенную подвеску, новые колеса и шины, добавленный шумопоглощающий материал и возможное изменение положения подрулевых переключателей и рычагов переключения передач.

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Хотя ажиотаж по поводу обновленной Tesla Model Y продолжает расти, этот инцидент служит напоминанием как фанатам данного автопроизводителя, так и потенциальным покупателям о необходимости тщательно изучать любую просочившуюся информацию или изображения.