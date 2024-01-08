Благодаря работе над новым ракетным двигателем сделан еще один шаг на пути путешествия к Марсу.

НАСА тестирует новый двигатель, который будет использоваться в будущих миссиях. Если все пойдет так, как ожидалось, новая технология сократит путешествие на Марс. Названный вращающимся детонационным ракетным двигателем (RDRE), двигатель использует новый способ сжигания топлива для создания тяги.

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Американское агентство использовало в двигателях RDRE решения на основе 3D-печати и возлагает на это большие надежды. Разработка космических ракет с соответствующими возможностями по доставке грузов в космос имеет решающее значение для НАСА с точки зрения возможного пилотируемого полета на Марс. Именно поэтому агентство тестирует новую технологию RDRE, и в декабре было проведено очень важное испытание. Это произошло в Центре космических полетов Маршалла в Хантсвилле.

В прошлом месяце НАСА провело еще одно испытание RDRE, результатом которого стало рекордное достижение. Во время испытания тяга в 25 810 ньютонов (5800 фунтов) была достигнута за 251 секунду. В 2022 году было достигнуто значение 17 800 ньютонов. В конечном итоге технология должна обеспечить тягу в 44 килоньютона. Ниже представлено видео, на котором запечатлен последний тест.





Американское агентство использовало в новом двигателе элементы, основанные на 3D-печати. Более того, он потребляет меньше топлива, чем традиционные решения, используемые в ракетах, и его проще построить. Это должно снизить общие затраты на космические миссии.

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Компания SpaceX некоторое время назад заявила, что сможет отправить первый звездолет на Марс до конца этого десятилетия. Произойдет ли это, узнаем со временем, ведь работа над новым кораблем и его первой сверхтяжелой ступенью еще продолжается и ее завершение не ожидается в ближайшее время.