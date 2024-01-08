Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Компания Acer подготовила к выставке CES четыре новых монитора Predator
Игровые мониторы становятся больше и быстрее, лидируют OLED и MiniLED. Acer только что анонсировала четыре новые модели, включая Acer Predator Z57: 57-дюймовый MiniLED с разрешением DUHD (7860×2160) и частотой обновления 120 Гц.

реклама

Acer предлагает обширную линейку мониторов Predator, предназначенных для широкого круга пользователей. Компания расширяет это семейство четырьмя новыми моделями на выставке CES, охватывающими три размера панелей, чтобы привлечь внимание широкого круга заядлых геймеров. Самый маленький вариант — 34 дюйма, а самый большой — новый 57-дюймовый Predator Z57.

реклама

Начиная с Predator Z57, этот гигантский игровой монитор оснащен 56-дюймовой панелью DUHD (7620 x 2160) VA со светодиодной подсветкой Mini, частотой обновления 120 Гц и поддержкой AMD FreeSync Premium. Смотреть на Predator Z57 — все равно, что смотреть на два монитора 4K (3840 x 2160), расположенных рядом. Мы видели аналогичные предложения от Samsung с 57-дюймовым Odyssey Neo G9. Чтобы контролировать уровень черного и при этом обеспечивать высочайшее качество изображения, панель Mini LED имеет 2304 зоны (коэффициент контрастности 1 000 000:1).

Predator Z57

Учитывая его широкий охват, соотношение сторон 32:9 и кривизна 1000R обеспечат более захватывающий игровой процесс. Максимальная яркость панели достигает 1000 нит, а Acer заявляет, что покрытие DCI-P3 составляет 98%. Predator Z57 оснащен двумя портами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4 и концентратором USB-C 3.2 (с четырьмя выходными портами USB). Следует отметить, что игры с разрешением DUHD и частотой 120 Гц поддерживаются через интерфейсы HDMI, DisplayPort и USB-C. Сможет ли ваша установленная видеокарта справиться с такой большой графической нагрузкой, решать вам. Хотя тот, кто покупает высококачественный игровой монитор, такой как Predator Z57, вероятно, имеет не менее мощную аудиосистему, монитор оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 10 Вт.

Predator X34 V3

Если вам нравятся мини-панели VA со светодиодной подсветкой, но вы хотите чего-то менее показного, есть Predator X34 V3. Как следует из названия, размер панели уменьшен до 34 дюймов, хотя и с более распространенным разрешением UWQHD (3440 x 1440). Predator X34 V3 имеет кривизну 1500R, сертифицирован VESA DisplayHDR 1000 и охватывает 94% цветовой гаммы DCI-P3. Что касается возможностей подключения, вы найдете два порта HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.4 и USB-C с поддержкой подачи питания мощностью 90 Вт. Порты HDMI поддерживают частоту обновления 100 Гц при разрешении 3440 x 1440, а при выборе подключения DisplayPort или USB-C максимальная частота обновления увеличивается до 180 Гц (поддерживается AMD FreeSync Premium).

Predator X34 X 

Хотя Mini LED великолепен, OLED — это «особая новинка» в области игровых мониторов. И чтобы удовлетворить эти потребности, Acer предлагает два новых предложения: Predator X34 X и Predator X39. Оба они имеют разрешение UWQHD, максимальную частоту обновления 240 Гц и время отклика всего 0,01 мс. Аналогично, Predator X34 X и Predator X39 поддерживают AMD FreeSync Premium, имеют типичную яркость SDR 257 нит и максимальную яркость 450 нит в режиме HDR. Поддерживаются подключения HDMI 2.1 (x2), DisplayPort 1.4 (x1) и USB-C (90-ваттный PD), и все три поддерживают частоту 240 Гц и собственное разрешение панели. Учитывая, насколько схожи характеристики этих двух мониторов, единственная существенная разница между ними — это размер панели (34 дюйма против 39 дюймов).

Predator X39 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Планируется, что все новые мониторы Predator появятся в продаже во втором квартале 2024 года. Лучший Predator Z57 будет стоить $2499, а Predator X39 будет стоить $1499. Predator X34 X будет стоить $1299, а более бюджетный Predator X34 V3 — самый дешевый из всех — $899.

#acer #мониторы #ces #predator
Источник: techaeris.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
2
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
11
Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
4
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
8
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
+
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
11
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
2
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
2
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
1
Актер озвучки GTA V: GTA 6 не станет хитом только из-за главной героини женского пола
8
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
4
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
2
Xerox сокращает тысячи работников и подтверждает тренд массовых увольнений в технологической отрасли
1
КНДР осуществили артиллерийский обстрел 200 снарядами в сторону островов Южной Кореи
+
Снимки "Юноны" продемонстрировали вулканическую луну Юпитера Ио
+
Российская ПВО перехватила над Чёрным морем шесть украинских ракет «Нептун»
+
Корабль с 800 тоннами литий-ионных аккумуляторов загорелся в Тихом океане
3
Голод ударил по перемещенным палестинцам и животным в зоопарке Газы
+

Популярные статьи

Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
37
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
195
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
10
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
73
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4
"Стрелы Бога" и эксперименты с энергией - чем на самом деле занимается Х-37В - военный челнок США
+
О плавающем танке ПТ-76 или за что его назвали "катером с пушкой"
+
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
+

Сейчас обсуждают

AndreySE-VL
06:17
Платить надо нормально + нормальные условия работы тогда проблем с персоналом не будет.
В ВМФ Великобритании катастрофическая нехватка матросов
Иван Горыныч
06:15
Если чё всех фашистов давно обменяли на Виктора Медведчука тот что кум тов Путина.🤣🤣😃🤣😃
В Киеве сравнили российский ракетный удар по столице с Армагеддоном
Иван Горыныч
06:12
Всё как мы любим, а намедни оторвало зад начальнику АБТС ВДВ
Бундестаг критикует Шольца за нерешительность в вопросе поставки Украине ракет Taurus
Иван Горыныч
06:11
Зачем тебе этот весь геморр, вонючку Бахмут брали 8 месяцев, тогда как за это время, Жуков трижды до Ла-Манша и обратно, как и велит боевой устав сухопутных войск.😂😃🤣😃🤣
Бундестаг критикует Шольца за нерешительность в вопросе поставки Украине ракет Taurus
Иван Горыныч
06:07
Намедни в Качу не вернулись две сушки, пока не летают
NYT: США теряют возможность снабжать Украину ракетами для ЗРК Patriot
Михаил Авраменко
06:05
О, горлыныч из новогоднего запоя вышел.
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
Иван Горыныч
06:04
Сегодня госдолг к ВВП Китая превысил 300% , всё то что мы так любим.
Способность Китая получить технологическое лидерство будет во многом зависеть от государственной политики поддержки бизнеса
Иван Горыныч
06:02
только варвары могут радоваться таким действиям, тогда как 85% территории Украины и сегодня контролирует хохол. Подмосковье никто не обстреливал, но людей жаль.
В ночь с 6 на 7 января российские дроны вновь ударили по инфраструктуре ВСУ
Бот_Пригожина_03081
06:00
Больше кашей голодных берлинцев кормить не будем. Не в коня корм был в 1945-м.
Бывший президент ФРГ: "Запад должен предотвратить победу России в украинском конфликте"
Иван Горыныч
05:59
Можно конечно долго смеяться, но 85% территории Украины и сегодня контролирует хохол.🤣🤣🤣
Французский политик обвинил Запад в намеренной двухлетней лжи об «успехах» Украины на поле боя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем