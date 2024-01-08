Игровые мониторы становятся больше и быстрее, лидируют OLED и MiniLED. Acer только что анонсировала четыре новые модели, включая Acer Predator Z57: 57-дюймовый MiniLED с разрешением DUHD (7860×2160) и частотой обновления 120 Гц.

Acer предлагает обширную линейку мониторов Predator, предназначенных для широкого круга пользователей. Компания расширяет это семейство четырьмя новыми моделями на выставке CES, охватывающими три размера панелей, чтобы привлечь внимание широкого круга заядлых геймеров. Самый маленький вариант — 34 дюйма, а самый большой — новый 57-дюймовый Predator Z57.

реклама

Начиная с Predator Z57, этот гигантский игровой монитор оснащен 56-дюймовой панелью DUHD (7620 x 2160) VA со светодиодной подсветкой Mini, частотой обновления 120 Гц и поддержкой AMD FreeSync Premium. Смотреть на Predator Z57 — все равно, что смотреть на два монитора 4K (3840 x 2160), расположенных рядом. Мы видели аналогичные предложения от Samsung с 57-дюймовым Odyssey Neo G9. Чтобы контролировать уровень черного и при этом обеспечивать высочайшее качество изображения, панель Mini LED имеет 2304 зоны (коэффициент контрастности 1 000 000:1).

Predator Z57

Учитывая его широкий охват, соотношение сторон 32:9 и кривизна 1000R обеспечат более захватывающий игровой процесс. Максимальная яркость панели достигает 1000 нит, а Acer заявляет, что покрытие DCI-P3 составляет 98%. Predator Z57 оснащен двумя портами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4 и концентратором USB-C 3.2 (с четырьмя выходными портами USB). Следует отметить, что игры с разрешением DUHD и частотой 120 Гц поддерживаются через интерфейсы HDMI, DisplayPort и USB-C. Сможет ли ваша установленная видеокарта справиться с такой большой графической нагрузкой, решать вам. Хотя тот, кто покупает высококачественный игровой монитор, такой как Predator Z57, вероятно, имеет не менее мощную аудиосистему, монитор оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 10 Вт.

Predator X34 V3

Если вам нравятся мини-панели VA со светодиодной подсветкой, но вы хотите чего-то менее показного, есть Predator X34 V3. Как следует из названия, размер панели уменьшен до 34 дюймов, хотя и с более распространенным разрешением UWQHD (3440 x 1440). Predator X34 V3 имеет кривизну 1500R, сертифицирован VESA DisplayHDR 1000 и охватывает 94% цветовой гаммы DCI-P3. Что касается возможностей подключения, вы найдете два порта HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.4 и USB-C с поддержкой подачи питания мощностью 90 Вт. Порты HDMI поддерживают частоту обновления 100 Гц при разрешении 3440 x 1440, а при выборе подключения DisplayPort или USB-C максимальная частота обновления увеличивается до 180 Гц (поддерживается AMD FreeSync Premium).

Predator X34 X

Хотя Mini LED великолепен, OLED — это «особая новинка» в области игровых мониторов. И чтобы удовлетворить эти потребности, Acer предлагает два новых предложения: Predator X34 X и Predator X39. Оба они имеют разрешение UWQHD, максимальную частоту обновления 240 Гц и время отклика всего 0,01 мс. Аналогично, Predator X34 X и Predator X39 поддерживают AMD FreeSync Premium, имеют типичную яркость SDR 257 нит и максимальную яркость 450 нит в режиме HDR. Поддерживаются подключения HDMI 2.1 (x2), DisplayPort 1.4 (x1) и USB-C (90-ваттный PD), и все три поддерживают частоту 240 Гц и собственное разрешение панели. Учитывая, насколько схожи характеристики этих двух мониторов, единственная существенная разница между ними — это размер панели (34 дюйма против 39 дюймов).

Predator X39

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Планируется, что все новые мониторы Predator появятся в продаже во втором квартале 2024 года. Лучший Predator Z57 будет стоить $2499, а Predator X39 будет стоить $1499. Predator X34 X будет стоить $1299, а более бюджетный Predator X34 V3 — самый дешевый из всех — $899.