Подразделение поддержки Королевского военно-морского флота Великобритании не способно обслуживать свои корабли из-за нехватки матросов.

Подразделение поддержки Королевского военно-морского флота было вынуждено обратиться к Serco за набором матросов, поскольку источники в министерстве обороны сообщили, что кризис с набором матросов достиг «самого дна».

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Впервые моряки, не нанятые напрямую Вспомогательным Королевским флотом (RFA), могут работать на судах, используемых Военно-морским флотом и Королевской морской пехотой, поскольку организация торгового флота испытывает трудности с набором экипажей.

Объявление на веб-сайте Serco, британской многонациональной оборонной компании, предлагало подать заявки на квалифицированного моряка на полный рабочий день со срочным контрактом сроком на 24 месяца. Задачи будут включать общее обслуживание судов.

Источник в министерстве обороны сообщил The Telegraph, что RFA было вынуждено передать набор моряков на аутсорсинг из-за «глобальной нехватки моряков», которая возросла в результате пандемии.

«Очевидно, что они на самом дне. При обычных обстоятельствах у вас был бы резерв людей, из которых вы могли бы выбирать, но за последние три года он стал настолько ограниченным, что это уже не так», - сообщил источник.

RFA обеспечивает снабжение и поддержку Королевского военно-морского флота Великобритании, обеспечивая его топливом и припасами путем пополнения запасов в море, транспортировки королевской морской пехоты и личного состава британской армии, оказания медицинской помощи и транспортировки оборудования и предметов первой необходимости по всему миру.

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В январе The Telegraph сообщила, что в ВМФ Великобритании настолько не хватает моряков, что им пришлось списать два военных корабля для укомплектования новых фрегатов.