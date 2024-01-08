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Steam бьет рекорд за рекордом. Самая популярная игровая платформа буквально через два дня после окончания большой зимней распродажи может похвастаться очередным впечатляющим результатом популярности, о котором ее конкуренты пока могут только мечтать.
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Несколько дней назад стало известно, что только в 2023 году в Steam было выпущено более 14 000 различных игр. Это рекордный результат, лучше на целых две тысячи по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, в 2019 году в Steam появилось 8134 игр. Так что можно говорить о растущей тенденции.
Теперь Steam побил еще один фантастический рекорд. В воскресенье днем на сайте было зарегистрировано 33,67 миллиона одновременно зарегистрированных пользователей. Предыдущий рекорд такого типа также был установлен в январе прошлого года и составил почти 33,60 миллиона зарегистрированных пользователей.
В чем причины январских рекордов? Скорее всего от большой зимней распродажи, которая длилась до 4 января. Сам рекорд был установлен в первые выходные после окончания скидок, поэтому для многих это идеальная возможность протестировать то, что они купили несколько или десяток дней назад, по более привлекательным ценам.