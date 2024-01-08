Очередной рекорд платформы Steam. Миллионы зарегистрированных пользователей.





Steam бьет рекорд за рекордом. Самая популярная игровая платформа буквально через два дня после окончания большой зимней распродажи может похвастаться очередным впечатляющим результатом популярности, о котором ее конкуренты пока могут только мечтать.

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Несколько дней назад стало известно, что только в 2023 году в Steam было выпущено более 14 000 различных игр. Это рекордный результат, лучше на целых две тысячи по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, в 2019 году в Steam появилось 8134 игр. Так что можно говорить о растущей тенденции.

Теперь Steam побил еще один фантастический рекорд. В воскресенье днем на сайте было зарегистрировано 33,67 миллиона одновременно зарегистрированных пользователей. Предыдущий рекорд такого типа также был установлен в январе прошлого года и составил почти 33,60 миллиона зарегистрированных пользователей.

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В чем причины январских рекордов? Скорее всего от большой зимней распродажи, которая длилась до 4 января. Сам рекорд был установлен в первые выходные после окончания скидок, поэтому для многих это идеальная возможность протестировать то, что они купили несколько или десяток дней назад, по более привлекательным ценам.