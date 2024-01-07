Согласно сообщению The Verge, OpenAI планирует запустить магазин для GPT — пользовательских приложений на основе своих моделей искусственного интеллекта, генерирующих текст

Американская компания-разработчик программного обеспечения OpenAI открывает новую главу в области искусственного интеллекта. На следующей неделе компания запустит GPT Store – онлайн-площадку, которая предложит специальные инструменты, связанные с лингвистическими моделями. Это отличная новость для тех, у кого есть идея собственного чат-бота.

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OpenAI официально заявила, что ее персонализированная платформа продаж ИИ будет запущена на следующей неделе. Подписчики и компании, прошедшие проверку ChatGPT Plus, смогут покупать и продавать ботов, созданных ими самими.

Компания решила уведомить зарегистрированных разработчиков по электронной почте, что является четким сигналом о том, что после нескольких задержек дата выпуска теперь действительно близка. Цель магазина — сделать модели GPT, относящиеся к самым разным темам и интересам, доступными для более широкой аудитории.

Согласно OpenAI, создание этих GPT не требует знаний программирования; основная платформа доступна в текущей версии ChatGPT. Разработчики чат-ботов должны иметь возможность просто «кормить» машину разговорами и данными, чтобы научить ее нужным функциям.

OpenAI приводит в качестве примеров применения обучение правилам настольных игр или тренера по поведению при переговорах о зарплате. Однако компания оставляет за собой право проверять ИИ на соответствие рекомендациям перед их публикацией, чтобы гарантировать, что разработчики не распространяют какой-либо «сомнительный контент».

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На данный момент неизвестно, как создатели ИИ будут зарабатывать на платформе. Похоже, разработчики и компании смогут монетизировать свой GPT. Для OpenAI это также может открыть дополнительный источник дохода наряду с подписками, например процентную долю от продажной цены. Однако все зависит от успеха платформы.