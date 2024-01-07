Из-за невероятной жары в Австралии, унитаз стал идеальным местом для змей, которые ищут место, где можно охладиться.

Посещение туалета в восточных регионах Австралии теперь может закончиться неприятным сюрпризом – предупреждают зарубежные СМИ. Сильные дожди вызвали ливневые паводки, которые затопили дороги и дома. С другой стороны, в стране теперь стоит сильная жара. Поэтому неудивительно, что змеи ищут убежище, в том числе и в унитазах.

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Зарубежные СМИ распространили видео, на котором видно, как ядовитая змея прячется в общественном туалете в Гундивинди, штат Квинсленд, восточная Австралия.

Черная змея, которую вы видите на видео, — это Pseudechis guttatus. Другие змеи этого рода - например, обыкновенная мулга – частые гости австралийских туалетов. Мулги, также известные как черношейные змеи, ядовиты. Их укус может быть очень болезненным для человека. Но такие случаи, к счастью, редки.





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«Жара также является проблемой», — говорит Теннилл Бэнкс, поймавшая змею на теперь уже известном видео, в интервью Yahoo News Australia. «Они пойдут куда угодно, лишь бы добраться до воды», — говорит эксперт по ядовитым рептилиям.