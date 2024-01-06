Sony представила новую удобную и высокопроизводительную пару беспроводных наушников для бега

Люди, занимающиеся бегом, привыкли к обычным беспроводным наушникам с шумоподавлением и защитой от брызг. Впервые появилась компания, которая считает, что бегунам – и тем, кто занимается активным спортом – нужна пара наушников, специально изготовленная по индивидуальному заказу, а это немного больше. И кто может сделать это лучше, чем Sony!

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Мастера хорошего звука и превосходного дизайна представили модель Float Run, которая отказывается от традиционного внутриканального дизайна в пользу внеушного стиля, который позволяет наушникам располагаться вне уха, плотно прижимаясь к ним с помощью клипсы.

Наушники оснащены 16-миллиметровыми динамиками и точной настройкой, чтобы обеспечить "естественное и широкое звучание". Они имеют открытую конструкцию, которая устраняет эхо от окружающих звуков, таких как шаги, жевание или сильное дыхание.

Sony утверждает, что благодаря размещению своей конструкции за спиралью ушной раковины, их наушники не оказывают давления и не вызывают заложенности ушей. Вес наушников Float Run составляет примерно 33 грамма, что делает их стабильными во время движений бегуна.

Также, компания утверждает, что тестировала наушники на различных формах головы и прическах, а также проверила их совместимость с аксессуарами, включая шляпы и солнцезащитные очки.

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Наушники оснащены 16-миллиметровыми динамиками и точной настройкой для достижения естественного и широкого звучания. Конструкция из открытого типа исключает эхо от окружающих звуков, таких как шаги, жевание или громкое дыхание.