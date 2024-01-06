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Футуристический самолет НАСА, работающий на солнечной энергии, полетит на Марс
НАСА представило единственную в своем роде футуристическую концепцию полета «самолета с неподвижным крылом» над поверхностью Марса.

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Ученые НАСА в восторге от возможностей первого дрона под названием Ingenuity, который они отправили на Марс три года назад. Теперь пришло время для гораздо более крупных устройств, предназначенных для изучения этой до сих пор загадочной планеты.

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Американские астрономы уже занимаются проектированием и созданием новых устройств такого типа. Ingenuity должен был совершить всего пять полетов, но сейчас совершил уже 70. Не секрет, что инженеры делают упор на большие, более крупные дроны. Цель — использовать их для исследования десятков километров чужих планет и их спутников.

НАСА только что представило одно из своих последних летающих изобретений, которые создавались с намерением отправить, например, на Марс. Здесь мы имеем дело с высокопроизводительным самолетом, фюзеляж и крылья которого будут покрыты фотоэлектрическими элементами. Дрон называется MAGGIE, сокращение от Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer.

Особенностью дрона является способность вертикально взлетать и приземляться, благодаря чему он может начать исследовать бесплодную планету практически из любой точки. Благодаря солнечным батареям аппарат может долгое время оставаться в воздухе и непрерывно продолжать исследования. 

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Согласно концепции, он должен преодолеть 179 километров всего за 7 марсианских дней. Стоит добавить, что продолжительность одного SOL (марсианского дня) составляет 24 часа 39 минут 35 секунд. MAGGIE должен быть готов преодолеть до 16 000 километров в течение марсианского года. Ученые планируют, что MAGGIE будет летать на высоте около 1000 метров и проводить химические анализы атмосферы.

#космос #наса #марс #ingenuity #maggie
Источник: interestingengineering.com
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