Компания Samsung уже начала разработку системы, которая приведет к созданию производств без участия людей.

Уже много лет говорят, что в будущем роботы заменят людей на фабриках. Однако оказывается, что это будущее может наступить гораздо быстрее, чем мы ожидали. Samsung намерена завершить автоматизацию своих производственных и сборочных цехов до конца этого десятилетия.

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По данным DigiTimes Asia, компания Samsung Electronics разработала систему, которая в конечном итоге позволит создавать фабрики, свободные от людей. Она не только автоматизирует производственные процессы, но и повышает их эффективность. Умные устройства смогут производить, собирать, очищать и проверять компоненты.

Большим преимуществом системы, разработанной южнокорейским гигантом, является ее небольшой размер. Это позволит фабрикам быть небольшими. Также будет возможно модифицировать существующие производственные предприятия.

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В настоящее время сеть заводов Samsung насчитывает предприятия в 74 странах, на которых занято более 270 000 человек. Ожидается, что новая технология оставит без работы как минимум большинство из них, а со временем и всех. Потребуется лишь несколько специалистов, прикомандированных для контроля и возможного ремонта систем.