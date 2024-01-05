Бесплатные игры, которые предлагает нам сегодня Steam.

У поклонников бесплатных видеоигр есть очередные причины для радости. В Steam дебютировала очередная партия игр, которые можно получить совершенно бесплатно. Вот список игр.

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Conquest of Empires 2 – стратегическая игра, действие которой разворачивается седи древних цивилизаций. Мы берем на себя роль правителя крупного города одной из четырех могущественных цивилизаций. Это своего рода симулятор, который требует от нас принятия правильных решений и надлежащего управления ресурсами.

Arkanoid - Eternal Battle – аркадная игра, вдохновленная настоящей классикой жанра, в которой, управляя космическим кораблем, нам предстоит разбивать собранные на карте кирпичи. В этой игре мы соревнуемся в режиме королевской битвы с другими игроками (до 25 человек).

Forgotten Symphony — видеоигра о корпорациях, изменении климата, политике и слежке. В нем есть множество головоломок и мини-игр, с которыми вы столкнетесь во время игры. Она предлагает развлечься примерно на 4-5 часов. Forgotten Symphony доступна только на немецком языке.

Tiny Survivors – Как заявляют сами создатели, это расслабляющий top-down батлер с системой случайной генерации препятствий и противников, разделенных на определенные волны. Здесь можно найти многие механики, знакомые по играм жанра roguelite. Широкий ассортимент оружия позволяет получить еще больше удовольствия.

Politon: Prologue — бесплатная версия полноценной игры Politon. Это пошаговая стратегия, которая служит введением в основную историю. В этой игре мы управляем нашей экономикой, развиваем нашу территорию и возглавляем или останавливаем вражеские вторжения.

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VFurrika! – логическая игра с очень специфической тематикой и элементами стратегии с возможностью создания различных комбинаций. Имеет интересную анимацию и рейтинги лучших игроков.