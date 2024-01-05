Еще один ЗРК Skynex был передан Украине из Германии вместе с другим вооружением в рамках нового пакета помощи, объявленного 4 января.

По информации из зарубежных СМИ Украине только что поставили систему Skynex, предназначенную для уничтожения групп дронов или ракет.

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Весной прошлого года немецкая компания Rheinmetall объявила о поставке на Украину системы под названием Skynex. Первая из двух систем только что прибыла на Украину вместе с новым пакетом помощи, который включает в себя: 10 боевых машин Marder, 120 ракет для систем обороны IRIS-T и 9000 снарядов калибра 155 мм.

Стоимость одного комплекта Skynex составляет €200 миллионов. Базовым элементом Skynex является 35-мм револьверная пушка Oerlikon Mk3, установленная на башенном модуле Skyranger. Он может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту на дальность до 4 километров. Это обеспечивает эффективную защиту ближнего действия от вертолетов, самолетов и особенно беспилотников и крылатых ракет, летающих на малых высотах.

По данным Rheinmetall, пушка Skynex способна вести эффективную оборону благодаря интеграции с радаром Oerlikon X-TAR3D. В зависимости от типа цели он может искать ее на расстоянии от 25 до 55 километров, обеспечивая при этом ее трехмерное изображение.

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Радар дополняется МСУ — набором датчиков, которые после идентификации целей передают данные орудию или пусковой установке, которые могут сбить их быстрее всех. Весь Skynex управляется системой боевого управления Oerlikon Skymaster. Он позволяет управлять защитой всей системы в режиме реального времени.