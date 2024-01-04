Похоже, что Google Maps уже находятся на стадии апробирования новой функции.

Google Maps разрабатывает новые функции для упрощения навигации в приложении Android Auto. В рамках этих улучшений, платформа стремится предоставить возможность пользователю видеть трехмерные модели зданий во время навигации как в Android Auto, так и в мобильном приложении Google Maps.

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Google Карты предлагают специальный режим навигации, который постоянно совершенствуется. Компания думает над новой функцией этого решения, о чем свидетельствует запуск пилотной программы. Это решение, которое уже некоторое время присутствует в популярном приложении, но не при навигации. Однако на данный момент это пилотная программа. Это означает, что пока доступ к такой функции имеют лишь немногие пользователи. Изменения можно увидеть на скриншоте ниже, которым поделился один из пользователей Reddit.

Сами по себе 3D-здания не являются чем-то новым в приложении Google Maps, ведь такое решение было представлено в платформе ранее. Однако по умолчанию они невидимы. Их можно включить благодаря специальному слою на картах.

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Пока неизвестно, когда эта новая функция появится в приложении Google Maps для всех пользователей. Пилотная программа может длиться от нескольких недель до многих месяцев, и это стоит иметь в виду. На основании отзывов, полученных в ходе испытаний, компания примет решение, в каком виде внедрять новое решение на постоянной основе.