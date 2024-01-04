Шведская марка недавно поделилась в соцсетях фотографиями свежего экземпляра своего эпатажного гиперкара со вставками из 24-каратного золота.

Koenigsegg Jesko — суперкар, один из самых дорогих и эксклюзивных автомобилей в мире. Однако, как оказывается, некоторым людям этого все же недостаточно. Примером может служить загадочный заказчик, который попросил украсить одно из долгожданных изделий карбоном и 24-каратным золотом.

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Koenigsegg Jesko – автомобиль, который впервые был представлен на Женевском автосалоне в 2019 году и практически сразу стал притчей во языцех всего мирового автопрома. Это квинтэссенция современных технологий и решений, которые действительно преследуют только одну цель – максимизировать производительность. Он оснащен 5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. В зависимости от используемого топлива имеет два варианта мощности. При заправке обычным бензином он достигает 1280 л.с., а если этого мало, просто заправьте топливом Е85. Тогда двигатель будет выдавать астрономические 1600 л.с. и 1500 Нм крутящего момента.

Все запланированные к производству 125 авто были забронированы практически сразу. Этому факту не помешала даже запредельная цена каждого из них, которая начиналась от 273 510 000 рублей. Мало того, производитель предложил своим клиентам возможность практически любой персонализации заказанных автомобилей, и одно из последствий этого решения можно увидеть ниже.

На фотографиях ниже изображен Koenigsegg Jesko с кузовом, полностью выполненным из углеродного волокна, покрытым слоем прозрачного лака. В упомянутый лак заключены чешуйки 24-каратного золота. Кроме этого, 24-каратное золото также покрывает отличительные элементы суперкара, в том числе его аэродинамические элементы, накладки на крылья, кронштейны боковых зеркал и даже логотип компании на капоте.

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Уникальный Koenigsegg Jesko недавно покинул ателье Gripen — новую штаб-квартиру шведского бренда в Ангелхольме. Конструкторы именно этого автомобиля подчеркивают, что благодаря персонализации он прекрасно подойдет как для поездки в роскошный ресторан, так и для установления рекордов на гоночной трассе. Однако компания не раскрывает ни цену автомобиля, ни данные о клиенте, запросившем транспортное средство, сконфигурированное таким образом.