Компания Microsoft вполне может создать собственную версию игровых контроллеров в стиле Switch.

Портативное игровое устройство PlayStation Portal явно дало конкурентам пищу для размышлений. Вновь всплыла тема патентов Microsoft, наводящая на мысль о желании создать контроллеры, похожие на Joy-Cons.

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Microsoft всегда выступала против концепции портативных консолей или, по крайней мере, не хотела делать рискованные шаги в этой области. Пока PlayStation пробовала свои силы в PSP и Vita, Microsoft последовательно игнорировала эти популярные технологии и смотрела в другую сторону.

Однако вскоре могут произойти радикальные изменения в этом подходе. Microsoft, очевидно, рассматривает новую технологию, которая позволит вам играть в игры для Xbox в портативной версии, удобно лежа в постели, а не сидя перед компьютером или телевизором. По крайней мере, именно на это предполагают решения, запатентованные американским гигантом.

На первый взгляд вышеописанная технология напоминает Joy-Cons. По обеим сторонам экрана расположены небольшие контроллеры, которые можно отключить от остальной части устройства. Однако на практике эта технология больше похожа на технологию PlayStation Portal, что позволяет предположить, что Microsoft ищет ответ на этот гаджет от Sony.

Однако стоит иметь в виду, что подобные идеи уже много лет циркулируют в головах сотрудников Microsoft. Американцы наверняка знают о завоевании рынка портативных устройств Nintendo Switch и недавнем успехе PlayStation Portal. У них видимо никогда не было патента, который они хотели бы превратить в полноценный продукт.

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Более того, согласно анализу Statista, команда R&D Microsoft подала более 1800 патентов в течение 2022 года и намерена подавать не менее 1500 патентов каждые 12 месяцев. Поэтому идеи сотрудников могут включать в себя множество ответов на различные продукты, но нет гарантии, что какой-либо из них когда-либо будет реализован в ближайшее время.