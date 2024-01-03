Познакомьтесь с демоверсией шутера, в котором геймерам предлагается завоевывать Россию, завлекая игроков тем, что при движении на восток, игра будет становиться сложнее, а добыча – лучше.

Шутер на выживание Road to Vostok обзавелся новой демоверсией. Она очень похожа на старую публичную демку, которую разработчик называет Public Demo 1 Version 3, с одной огромной оговоркой: Road to Vostok теперь работает на игровом движке Godot, а не Unity.

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Действие игры начинается в погранзоне между Финляндией и Россией, а задача геймера осуществить переход с одной стороны на другую. Создание игры требует использования передового 3D-движка, способного обеспечить высококачественное воспроизведение физики. Именно этой причиной было принято решение о замене используемого движка на более продвинутый и быстрый в работе.





Над игрой работает один человек, который известен под ником Antti. В ролике о ходе работ он рассказал, что решение о замене двигателя он принял около 3-х месяцев назад. По факту на этот процесс ушло около 615 часов. Antti уверен, что это было необходимо сделать, т.к. теперь есть платформа, которая, которая предлагает значительное снижение потенциальных рисков и обладает огромным потенциалом для будущего развития, обеспечивая отличные условия для работы.

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Тема ядерного холокоста, к сожалению, в наши дни, наверное, близка многим людям. А шутер с названием Road to Vostok был создан явно не спроста: по сути, это совсем немного завуалированный проект «Дорога на Россию». Сомневаетесь? А как иначе, если геймерам предлагается сражаться в пограничной зоне между Финляндией и Россией, а основная концепция заключается в том, что с продвижением на восток, игра становится более сложной и вознаграждающей в плане добычи. В игровом мире существует пограничная зона и физическая граница, которую можно пересечь с помощью точек перехода, отправляющих вас на Восток. Каждая из этих точек обладает уникальными игровыми механиками и связанным с ними уровнем риска.