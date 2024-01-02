Узнайте, какие новые игры появятся на платформе Steam в самое ближайшее время

Прошедший 2023 год был полон множеством интересных игровых премьер, которые были или остаются чрезвычайно популярны среди геймеров. Как в этом плане выглядит самое начало 2024 года? Представляем три интересных игры, которые появятся в ближайшие недели.

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В игровой индустрии существует мнение, что конец года и начало нового года — это довольно мертвые периоды, когда дело касается дебютов видеоигр. Несмотря на это, уже через несколько дней состоится премьера игр, которые найдут свою целевую аудиторию.

Перечень игр начинается с Momodora: Moonlit Farewell, которая является пятой частью серии Momodora, продолжающей историю третьей части Momodora. Серия представляет собой классическую платформенную игру с многочисленными элементами метроидвании и завоевала сердца многих игроков.

Если вы любите атмосферную графику и пиксельную анимацию, экшен, основанный в основном на продвинутой боевой системе с комбо и уклонениями, напряженные битвы с боссами и различные уровни сложности, есть все шансы, что Momodora придется вам по вкусу.

Игра дебютирует 11 января на ПК на платформе Steam.





Далее следует War Hospital – необычная стратегия в реальном времени, действие которой разворачивается в реалиях Первой мировой войны, изданная компанией Nacon, знакомой вам по таким играм, как RoboCop: RogueCity, Test Drive Unlimited, Gangs of Sherwood или Ad Infinitum.

В War Hospital наша задача – управлять медицинским корпусом британского полевого госпиталя времен Первой мировой войны. В ходе игрового процесса мы будем играть за майора Генри Уэллса, который представляет собой последний луч надежды для солдат, сражающихся на Западном фронте.

Мы должны помогать раненым, создавать безопасные убежища, заботиться о моральном духе солдат, при этом совершенствуя свои инструменты и ассортимент, а также принимать максимально разумные решения. Как заявляют сами создатели, это «игра о войне, в которой вы не забираете, а спасаете жизни». Премьера назначена на 11 января с дебютом на платформах: ПК, PS5 и Xbox Series X/S.





И, наконец, Atlas Wept, адресованная любителям RPG игр. В данном случае мы имеем дело с очень олдскульным подходом к этому жанру. Atlas Wept — это игра в интересной ретро-пиксельной графике.

Игра «рассказывает историю о честности и сочувствии, с дружелюбными собаками-роботами и злыми улыбающимися лицами». Во время игры мы исследуем миры отдельных групп людей. Atlas Wept представляет геймерам захватывающую историю, а в самом игровом процессе, помимо всего прочего, будут дуэли и столкновения с врагами в пошаговых боях.

Дата выхода: 18 января.

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