В следующем году в Германии собираются запустить сверхмощный экзафлопсный компьютер, который может стать компьютером №1 в мире.

В 2024 году будет запущен первый в Европе экзафлопсный суперкомпьютер, который, по оценкам экспертов, станет самым мощным агрегатом такого типа в мире. Он предназначен для проведения расчетов и моделирования, которые до сих пор были возможны только на нескольких компьютерах, расположенных в США и Китае.

реклама

JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research) будет запущен в 2024 году в Юлихском суперкомпьютерном центре в Германии компанией EuroHPC JU. Это организация, поддерживаемая Европейским Союзом и консорциумом частных компаний. Это организация, поддерживаемая Европейским союзом и консорциумом частных компаний. В основе устройства будут лежать специализированные чипы на базе архитектуры ARM, объединенные примерно в 6 000 вычислительных узлов. В платформе будут использоваться сверхэффективные вычислительные узлы Nvidia GH100 с процессорными ядрами Nvidia Grace и графическим чипом Hopper. Каждый узел будет иметь четыре набора суперчипов GH200, или 288 ядер ARM.

Суперкомпьютер будет оснащен носителями данных общей емкостью 29 ПБ и полезной емкости 21 ПБ. Будет подготовлен дополнительный модуль хранения емкостью более 300 ПБ, а также ленточная инфраструктура для резервного копирования и архивирования данных емкостью 700 ПБ. Общая стоимость строительства и эксплуатации в течение как минимум трех лет составит 500 миллионов евро, из которых около 100 миллионов евро — это предполагаемая стоимость только потребления электроэнергии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

У JUPITER есть шансы занять первое место в списке TOP500 самых быстрых суперкомпьютеров, но многое зависит от его конфигурации.