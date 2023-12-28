Китай обнародовал планы строительства «первого в мире» контейнеровоза с атомной силовой установкой, что свидетельствует о значительном скачке в морских технологиях Поднебесной.

Китай обнародовал планы строительства первого в мире контейнеровоза с ядерной силовой установкой KUN-24AP. На судне будет использоваться ядерный реактор с расплавленным солевым охлаждением, который, как ожидается, будет гораздо безопаснее урановых реакторов на военных кораблях. Кстати, судно станет самым большим контейнеровозом из когда-либо построенных и будет вмещать до 24 000 стандартных контейнеров.

реклама

Первая информация о контейнеровозе KUN-24AP появилась еще в начале декабря 2023 года и сразу же привлекла внимание всего мира. Китайцы решили подойти к этому вопросу с несколько иной стороны, чем инженеры, строящие обычные военные корабли с ядерной энергетической установкой. В их реакторе с расплавленным солевым охлаждением (MSR) вместо урана используется торий, который недорог и легко доступен в Китае. Преимущество такого решения заключается в том, что реактор MSR не нуждается в огромном количестве воды и может работать при повышенных температурах и очень низком давлении, что делает риск расплавления низким.

Технология китайских ториевых реакторов принципиально новая, поскольку только в начале 2023 года первый реактор этого типа получил разрешение, но у него огромный потенциал. Эти типы установок меньше урановых реакторов, обеспечивают более высокий уровень безопасности и могут быть быстро отключены в случае чрезвычайной ситуации, что является проблемой конкурирующих решений. Возвращаясь к самому контейнеровозу, проект KUN-24AP уже получил международную сертификацию Классификационного общества DNV, что делает его авторитетным в глазах потенциальных покупателей со всего мира. И компания Jiangnan Shipyard, подрядчик строительства контейнеровоза, ожидает, что в будущем их будет много.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что, по мнению многих экспертов, KUN-24AP может быть подготовкой к строительству военных кораблей на базе того же реактора с использованием тория. Проблемой в данном конкретном случае могут стать периоды технического обслуживания реакторов этого типа, которые гораздо чаще, чем периоды технического обслуживания урановых реакторов. По этой причине их применение на боевых кораблях пока остается под большим вопросом.