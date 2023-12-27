Очередной полет SpaceX оказался одновременно рекордным и катастрофическим, из-за произошедшей аварии.





SpaceX побила еще один рекорд, используя ту же ракету Falcon 9. Первая ступень, получившая название B1058.20, использовалась в 19-й раз, но на этом ее миссия завершилась.

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В этом году SpaceX провела рекордное количество миссий. Это стало возможным благодаря использованию отработанных ускорителей ракеты Falcon 9, которые практически то и дело запускались вновь в 2023 году. Несколько дней назад компания Илона Маска установила новый рекорд по использованию все той же первой ступени.

Упомянутая первая ступень позволяла выводить на орбиту грузы общей массой более 260 тонн. Этот конкретный ускоритель использовался в миссиях ANASIS-11, CRS-21, Transporter-1, Transporter-3 и различных запусках Starlink.

19-й и рекордный запуск ракеты-носителя B1058.20 оказался для него последним. После успешной миссии он успешно приземлился на барже. Так случилось, что во время выполнения первого этапа ракета столкнулась с очень плохими погодными условиями, включая сильный ветер и высокие волны. В конечном итоге это привело к опрокидыванию размещенной на барже ракеты и ее разрушению.

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Упомянутый рекорд, вероятно, со временем будет побит еще одним из ускорителей ракеты Falcon 9. Стоит добавить, что только в этом году SpaceX осуществила около 90 орбитальных полетов.