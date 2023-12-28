Новая флагманская модель от Xiaomi совсем скоро будет официально представлена. Узнайте, когда это произойдет и какие характеристики этого флагмана?

Серия Xiaomi 14 дебютировала в Поднебесной в середине осени этого года, представив новейший флагманский чипсет Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3 и новую операционную систему HyperOS (заменяющую MIUI).

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Надежный информатор, работающий с порталом 91mobiles (Йогеша Брара), предоставил информацию о вероятной дате выхода новейших устройств Xiaomi на мировой рынок. 14-я серия смартфонов пекинского гиганта, скорее всего, будет представлена на выставке MWC 2024 или ее открытии, то есть 25-29 февраля 2024 года.

Правда, пока сложно сказать, каким будет «глобальный рынок» для Xiaomi, но предполагается, что это будут все страны, где уже распространяется продукция этого производителя. Однако Индия в этом уверена, поскольку упомянутый источник подтверждает такую премьеру, а также указывает, что Xiaomi 14 внесен на сайт сертификации BIS — индийского регулирующего органа, который сертифицирует электронные устройства перед их выводом на рынок.

Последняя флагманская модель имеет SoC от Qualcomm, то есть Snapdragon 8 Gen 3, который будет поддерживаться 8/12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256/512/1024 ГБ памяти UFS 4.0 для хранения данных. На передней панели телефона расположен 6,36-дюймовый OLED-дисплей LTPO с глубиной цвета 12 бит, разрешением 1,5К, частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью до 3000 нит. Фронтальная панель защищена стеклом Gorilla Glass Victus, а под ее поверхностью также находится 32-мегапиксельная селфи-камера.

На задней панели расположены три объектива Leica, каждый с разрешением 50 Мп. Основная камера имеет классический «глазок» с фиксированной диафрагмой f/1,6, а две дополнительные — широкоугольный (JN1, 115°, f/2,2) и телефото (JN1, f/2,0, OIS). Кроме того, телефон имеет защиту IP68, аккумулятор емкостью 4610 мАч с возможностью зарядки мощностью до 90 Вт (проводной) или 50 Вт (беспроводной). Связь обеспечивают модуль 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 и NFC, а также USB версии 3.2 Gen 1.

Обзор Xiaomi 14 вы можете посмотреть в следующем видео:

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