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Canalys: Переход на Windows 11 потребует замены миллионов компьютеров
Windows 11 может послужить триггером к тому, что огромное количество ПК просто перестанут работать.

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Windows 11 набирает популярность, но не каждый компьютер совместим с новой системой. По мнению аналитиков Canalys, проблемы с обновлением могут способствовать созданию массы электронных отходов.

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Операционная система Windows 10, которая на протяжении многих лет была основой многих компьютеров, постепенно начинает уступать место своей преемнице — Windows 11. К сожалению, не каждый пользователь сможет без проблем обновить свое программное обеспечение до последней версии.

Windows 10 уже не является такой привлекательной системой, как раньше. Microsoft некоторое время назад объявила, что поддержка этой ОС продолжится только до октября 2025 года. Однако у пользователей есть возможность перейти на более новую систему — Windows 11, которая предлагает лучшую функциональность и доступна бесплатно. Однако стоит отметить, что операционная система Windows 11 требует более новых компонентов, а это значит, что не каждый компьютер сможет ее поддерживать.

По прогнозам Canalys, миллионы компьютеров могут оказаться в мусоре, поскольку они несовместимы с новой системой. Прекращение поддержки Windows 10 и новые требования Windows 11 могут способствовать значительному увеличению количества электронных отходов. По оценкам, до 240 миллионов компьютеров могут стать непригодными для использования, и многие из них могут оказаться на свалке.

Хотя многие из этих компьютеров теоретически можно апгрейдить, отсутствие совместимости с новой системой может значительно снизить их ценность на вторичном рынке. Многие из них находятся в хорошем техническом состоянии и могут использоваться долгие годы, однако невозможность обновления системы может стать серьезной проблемой.

Microsoft, памятуя об опасениях пользователей старых компьютеров, объявила о выпуске расширенных обновлений безопасности к октябрю 2028 года. Дополнительные три года поддержки должны облегчить пользователям переход на новые компьютеры.

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К сожалению, расширенные обновления будут доступны за дополнительную плату. Цены на Windows 10 пока не известны, но уже есть опасения, что они могут оказаться непривлекательными.

#windows 10 #windows 11 #компьютер #пк #canalys
Источник: securitylab.ru
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