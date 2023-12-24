Глаза северных оленей эволюционировали, что позволило им легко определять предпочитаемую еду

Ученые попытались понять, почему цвет глаз северного оленя меняется в зависимости от сезона. Они обнаружили, что звери используют форму ночного видения, чтобы обнаружить источники пищи.

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Выяснилось это довольно случайно, поскольку ученые из Университета Сент-Эндрюс в сотрудничестве с Дартмутским колледжем в Нью-Гемпшире, США, провели исследование, чтобы определить, почему глаза северного оленя меняют цвет в зависимости от сезона. Так, например, цвет глаз северных оленей (тапетум) меняется от золотисто-оранжевого летом до интенсивно синего оттенка в зимние месяцы, и они единственные известные нам животные, способные на это.

В ходе этого исследования было обнаружено, что хотя изменение цвета глаз северного оленя может помочь ему лучше видеть в разгар зимы, когда выпадают обильные снегопады, оно также пропускает ультрафиолетовый свет. В результате глаза животных могут поглощать в два раза больше ультрафиолетового света и ясно видеть в темноте, что помогает оленям искать пищу.

Они известны своим питанием особым видом лишайника по имени Cladonia rangiferina, который по-народному называют "оленьим мхом". Однако этот вид на самом деле не является мхом, а растет на губчатых зарослях в северных широтах, где обитают северные олени.

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Это растение необходимо для их выживания в зимнее время, поэтому ученые ранее предполагали, что ночное зрение может быть адаптацией к поиску этих лишайников, но предыдущие исследования не дали каких-либо существенных доказательств.