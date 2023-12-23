Подросток, член хакерской группы Lapsus$, был приговорен к бессрочному заключению в больнице за участие в киберпреступлениях.

Как сообщает BBC, решение судьи по делу 18-летнего Ариона Куртаджа установило, что парень представляет угрозу общественной безопасности.

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Член хакерской группы Lapsus$, который играл важную роль в утечке информации о GTA VI, был осужден на пожизненное заключение в тюремной психиатрической клинике. В итоге судья пришел к выводу, что подсудимый представляет опасность для общественной безопасности, так как он постоянно стремится осуществлять преступления в онлайне.

В конце лета этого года лондонский суд признал Куртаджа виновным в кибератаках на Rockstar Games, а также на Uber и Nvidia. Однако, учитывая, что юный хакер страдает аутизмом (он не мог прийти в суд), рассмотрение дела было возложено на присяжных.

По ходатайству прокурора, во время слушаний в четверг были представлены свидетельские показания о том, что Куртадж проявлял агрессивное поведение и совершал насилие, находясь под стражей. Вплоть до этого власти получили несколько докладов о разрушении имущества и физических нападениях. Экспертная оценка его психического состояния также указала на то, что он все еще питал намерение совершить преступление как можно скорее. Исходя из этого, суд принял решение, что ему придется оставаться в палате тюремной больницы до конца своей жизни - за исключением случая, если врачи придут к выводу, что он больше не представляет угрозы.

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Как результат атаки Куртаджа в интернете было опубликовано 90 видеороликов с геймплеем GTA VI. Именно в тот момент он находился на условно-досрочном освобождении за подобную атаку, совершенную против компании Nvidia и британской телекоммуникационной компании BT/EE. Хотя он был под наблюдением полиции, ему все равно удалось напасть на Rockstar. Для этого Куртадж использовал Amazon Fire Stick, установленный в отеле, а также только что приобретенные смартфон, клавиатуру и мышь. После этого инцидента хакер был снова арестован, и, видимо, это был его последний арест. Второму 17-летнему подростку, сотрудничавшему с Lapsu$, назначили наказание в виде 18 месяцев общественных работ и запретили использование VPN-сервисов.