Новейший робот с искусственным интеллектом CyberRunner совершил то, что до недавнего времени было уделом научной фантастики: он победил человека в задаче, требующей одновременного использования умственных и физических навыков.

Робот, который оказался лучше человека, — это модель, управляемая искусственным интеллектом, под названием CyberRunner.

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Его представили в минувший вторник ученые из Федерального технологического университета Цюриха. Задача, которую ему предстояло выполнить, заключалась в том, чтобы провести шарик через лабиринт – так, чтобы он не попал ни в одну из многочисленных дырок на пути. Поэтому нужно было не только найти верный путь, но и точно перемещать, катить мяч. В этом тесте принял участие не только CyberRunner, но и четыре человека. Идея заключалась в том, чтобы посмотреть, кто лучше справится с лабиринтом.

Перед дуэлью все участники в течение шести часов тренировали в лабиринте моторику, логическое и пространственное мышление. В случае с CyberRunner обучение состояло из алгоритма машинного обучения с использованием приобретенного опыта и механизма положительного подкрепления — успех был стимулом для повторения заданного поведения.

В результате у робота дела шли все лучше и лучше — он разрабатывал стратегии и использовал свои «руки» с большей эффективностью и точностью. Оказалось даже, что он умудрялся находить «короткие пути», а затем сознательно использовал их, нарушая правила игры. Так что программу пришлось подкорректировать, чтобы CyberRunner не жульничал.

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После обучения был проведен тест, в ходе которого измерялось время, затраченное людьми и роботом на проведение мяча по лабиринту. CyberRunner показал 6% быстрее, чем лучший из мужчин, которые принимали участие в этом соревновании.